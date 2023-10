सुबह उठते ही अक्सर की जाने वाली ये 6 गलतियां डैमेज कर रही आपका लिवर, इग्नोर किया तो खड़ी हो सकती है मुश्किल

Risk of liver damage: लिवर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुबह की कुछ बुरी आदतों को जल्द से जल्द छोड़ना बहुत जरूरी है। जानें सुबह के समय की जाने वाली कुछ गलतियां, जो लिवर डैमेज होने के खतरे को बढ़ा सकती है।

Morning mistakes that increase the risk of Liver damage: एक सही लाइफस्टाइल हमेशा उन आदतों को छोड़ने की सलाह देता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है और ऐसी आदतें अपनाने को कहता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होती हैं। एक अच्छी जीवनशैली हमारे शरीर के सभी अंदरूनी अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करती है, वहीं बुरी आदतों शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे लिवर को स्वस्थ रखने के लिए भी हेल्दी लाइफस्टाइल होना जरूरी है, क्योंकि कुछ आदतें आपके लिवर को भी डैमेज कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बताने वाले हैं, जो कई बार हमारे लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। दरअसल, लोगों को सुबह के समय कुछ ऐसे काम करने की आदत है, जो सीधे हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए सुबह के समय अक्सर की जाने वाली कौन सी ऐसी आदत हैं, जो हमारी लिवर हेल्थ को प्रभावित कर रही हैं।

1. चाय-कॉफी पीने की आदत (Drinking tea coffee in the morning)

सुबह के समय चाय या कॉफी पीने की ज्यादातर लोगों को होती है और यहां तक कि कुछ लोग तो सुबह उठने के बाद और नाश्ता करने से पहले कई कप चाय पी जाते जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कैफीन हमारे लिवर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और खासतौर पर जब आप इसे खाली पेट पी रहे हैं। वहीं चाय व कॉफी में मौजूद शुगर भी लिवर के लिए अच्छा नहीं माना जाना जाता है, जो लिवर डैमेज के रिस्क को बढ़ा सकता है।

2. लेट तक सोने की आदत (Sleeping till late in the morning)

नींद और लिवर स्वास्थ्य के बीच संबंध काफी पुराना है। यदि आप ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका काफी हद तक असर आपकी लिवर हेल्थ पर भी पड़ता है। ज्यादातर मामलों में नींद से जुड़ी समस्याएं या बुरी आदतें सुबह देर तक सोने की आदत से ही शुरू होती हैं। ऐसे लेट तक सोने की आदत अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिवर को भी नुकसान पहुंचा रही है।

3. सुबह पानी न पीना (Not drinking water in the morning)

डॉक्टर व हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें सुबह उठते ही कम से कम एक बड़ा गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं। क्योंकि सुबह के समय शरीर के अंगों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है और उसमें लिवर भी शामिल हैं। लिवर को हाइड्रेट रखने से उसके फंक्शन में सुधार होता हो और साथ ही लिवर डैमेज होने का खतरा भी कम रहता है।

4. उचित डाइट न लेना (Not taking healthy breakfast)

ब्रेकफास्ट हमारी दिनचर्या का सबसे जरूरी खाना माना गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह उस समय शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिस समय शरीर को ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर लोग सुबह के खाने में व्हाइट ब्रैड, परांठे व अन्य फ्राइड फूड्स लेते हैं, जिनसे शरीर को न्यूट्रिशन कम मिल पाता है और शरीर के अंदर प्रभावित होने लगते हैं।

5. ब्रेकफास्ट न करना (Skipping breakfast)

यह भी देखा गया है कि कुछ लोग सुबह के समय यही शिकायत करते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती है। लेकिन सुबह का खाना न लेना स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि इस कारण से शरीर के अंगों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि सही डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है।

