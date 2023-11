सर्दियों की सुबह उठते ही की गई ये गलती भी बन सकती है हार्ट अटैक कारण, एक्सपर्ट्स से जानें बचाव का तरीका

Heart attack in winter morning: एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सर्दियों की सुबह कुछ गलतियों के कारण हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ बातों का ध्यान रख कर इसका खतरा कम भी किया जा सकता है।

Mistakes in morning that could be a reason of heart attack: हार्ट अटैक एक जानलेवा हेल्थ कंडीशन है, जिसकी रोकथाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट से जुड़ी कोई भी बीमारी होने का सबसे ज्यादा खतरा तब बढ़ता है, जब आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं या फिर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं। उदाहरण के लिए लंबे समय से गतिहीन जीवन और खाने पीने की हेल्दी चीजों को खाने की बजाय बाहर की अनहेल्दी चीजों का सेवन करना आदि। लेकिन मौसम का असर भी हार्ट पर काफी ज्यादा पड़ता है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए खासतौर पर जिन लोगों को डाइट व लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं हैं, उन्हें सर्दियों में अपने हार्ट का खास ध्यान रखना चाहिए। नोएडा एक्सटेंशन में स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृष्ण यादव ने सर्दियों में हार्ट अटैक आने के कारण और उससे बचाव करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जिनके बारे में जरूर जान लेना चाहिए।

सर्दियों में क्यों बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा

डॉक्टर कृष्ण यादव ने बताया कि सर्दियों की सुबह में अक्सर हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है कि सर्दियों में ठंड के दौरान शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण उनके अंदर से रक्त के बहाव का रास्ता कम हो जाता है। रास्त कम होने के कारण हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट को मांसपेशियों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालता है। दबाव बढ़ने के कारण सीने में दर्द होने लगता है, जिसे एनजाइना कहा जाता है। एनजाइना सीने का दर्द है, लेकिन अगर स्थिति गंभीर होती हैं तो यही एनजाइना हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है।

कैसे करें हार्ट अटैक के खतरे को कम

सर्दियों की सुबह के समय बढ़ने वाले हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के डॉक्टर यादव निम्न बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं -

1. सुबह बहुत जल्दी न उठें

सर्दियों की सुबह के समय ठंड बहुत ज्यादा होती है और बिस्तर में आपका शरीर गर्म हो रहा होता है। अगर आप बिस्तर से उठने के तुरंत बाद बाहर जाते हैं, तो इससे शरीर की रक्त वाहिकाएं तेजी से सिकुड़ने लगती हैं। खासतौर पर जिन लोगों को हार्ट से जुड़े पहले से ही कोई समस्या हो चुकी है या फिर जिनके परिवार में पहले भी किसी को हार्ट अटैक या अन्य कोई हार्ट डिजीज हो चुकी है, तो उन्हें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

2. उठने के बाद कुछ देर बैठे रहें

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि तुरंत बिस्तर से उठकर बाहर जाना आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर तक बिस्तर पर ही बैठे रहें। उसके बाद उठकर अपने कमरे में ही थोड़ा बहुत टहल लें। ऐसा करने से आपका शरीर वातावरण के अनुसार ढलने लगेगा और फिर इससे हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो सकता है।

3. सर्दियों में सैर करते समय रखें ध्यान

सुबह के समय सैर करना आपके हार्ट के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। लेकिन खासतौर पर सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाने की बजाय हल्की धूप होने के बाद सैर करने जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में आपकी मदद करेगा।

