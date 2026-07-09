बारिश के मौसम में बढ़ गया कनखजूरों का खतरा! कान में घुस जाए तो तुरंत करें ये काम

बारिश में अक्सर घरों के बाथरूम, गमलों के नीच और किचन सिंक के आसपास अक्सर कनखजूरे दिख जाते हैं। लेकिन अगर यह कान में घुस जाए तो कान और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अगर बारिश के मौसम में कनखजूरा घुस जाए तो क्या करना चाहिए।

कनखजूरा कान में चला जाए तो कान से खून तक आ सकता है।

बारिश का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में कई तरह के कीड़े-मकोड़ों की संख्या भी तेजी से बढ़ जाती है। इन्हीं में से एक है कनखजूरा (Centipede)। जिन घरों के आसपास ज्यादा हरियाली होती है या नमी होती है वहां के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि बारिश के मौसम में उनके घरों के बाथरूम, टॉयलेट, किचन और घर के नम कोनों में कनखजूरे दिखाई देने लगता है। बारिश के दिनों में नजर आने वाले इन कनखजूरों को देखकर लोगों को डर लगता है कि कहीं ये कान में न घुस जाए। कानखजूरों के कान में घुसने की जब बात आती है तो अक्सर लोग पूछते है कि उन्हें क्या करना चाहिए?

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और दावे देखने को मिलते हैं जिनमें कहा जाता है कि अगर कनखजूरा कान में चला जाए तो तुरंत सरसों का तेल डाल दें, माचिस की तीली डालें या कॉटन बड से निकालने की कोशिश करें। लेकिन क्या यह सही तरीका है? बारिश के मौसम में आपके घर भी कानखजूरे हो गए हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर यह कीड़ा कान में चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए?

बारिश में क्यों बढ़ जाते हैं कनखजूरे?

पुबमेड वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, कनखजूरे नम और अंधेरी जगहों में रहना पसंद करते हैं। मानसून के दौरान वातावरण में जब नमी बढ़ जाती है और मिट्टी में पानी भरने के कारण ये अपनी मुख्य जगह को छोड़कर दूसरी नमी वाली जगहों पर जाने लगते हैं। यही कारण है कि बारिश के मौसम में बाथरूम, टॉयलेट, किचन सिंक और गमलों के नीचे कनखजूरे आसानी से देखने को मिल जाते हैं।

क्या सच में कनखजूरा कान में घुस सकता है?

मेडफर्स्ट ईएनटी सेंटर के कंसल्टेंट डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज बताते हैं कि बारिश के मौसम में दिखने वाले कानखजूर किसी भी व्यक्ति के कान में घुस जाए यह घटना बहुत ही कम सुनने को मिलती है। बारिश के दिनों में कोई इंसान अगर जमीन पर सोता या सफाई का ध्यान नहीं रखता है तो सकता है कि कानखजूरा या कोई कीड़ा- मकौड़ा कान में चला जाए को उसे मेडिकल इमरजेंसी की तरह नहीं लेकिन तुरंत ध्यान देने वाली स्थिति जरूर माना जाता है।

कनखजूरा कान में जाने पर कैसा महसूस होता है?

डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज के अनुसार, बारिश के मौसम में कोई कीड़ा या खनखजूरा कान में चला जाता है तो उसे अपने अंदर एक नहीं बल्कि कई प्रकार की चीजें महसूस होती हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैः

कान में कुछ रेंगने जैसा महसूस होना कान के अंदर तेज आवाज या भनभनाहट कान में खुजली, बेचैनी या तेज दर्द होना कानों से किसी भी प्रकार की आवाज कम सुनाई देना कान से खून या किसी प्रकार का लिक्विड निकलना गंभीर मामले में अगर कनखजूरा कान में चला जाए तेज दर्द और कंपन्न महसूस हो सकती है।

बारिश में कानखजूरा घरों में आना आम बात है।

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कानखजूरा कान में जाने पर क्या करें?

डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के कान में गलती से कनखजूरा या कोई कीड़ा चला गया है, तो उन्हें सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। पहले खुद को शांत करने की कोशिश करें और कान में उंगली बिल्कुल न डालें। इसके अलावा नीचे बताए गए उपायों को अपनाएं। जिस कान में कानखजूरा चल गया है, उस वाले सिर के हिस्से को झुकाएं। कई बार सिर झुकाने से कनखूजरा आसानी से निकल जाता है। कान में कनखूजरा घूसने पर बार-बार कान को झटका देना या जोर से हिलाने से बचना चाहिए। अगर कीड़ा बाहर नहीं निकल रहा है या दर्द ज्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर बताते हैं कि अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट एक खास प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल करके कनखजूरे को निकाल देते हैं।

कनखजूरा कान में जाने के बाद डॉक्टर से बात करें।

कनखजूरा कान में जाने पर क्या न करें?

डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज बताते हैं कि कनखजूरा कान के अंदर घूसने पर कान में किसी प्रकार की दवा या तेल नहीं डालना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। कान में माचिस की तीली, हेयरपिन, चिपटी या कॉटन बड बिल्कुल न डालें। इस तरह की चीजें कनखजूरे या कीड़े को अंदर धकेल सकती है जिससे कान का पर्दा डैमेज हो सकता है। बारिश के मौसम में घरों में कनखजूरों की संख्या बढ़ना आम बात है। हालांकि इनके कान में घुसने की घटनाएं काफी कम ही सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी है।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर बारिश के मौसम में आपके कान में कनखजूरा या कोई कीड़ा घुस गया है तो इस स्थिति को नॉर्मल बिल्कुल न मानें और इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।