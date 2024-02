एक्सरसाइज के दौरान ये 3 गलतियां जो बढ़ा देती हैं हृदय की बीमारियों का खतरा, जिम जाने वाले जरूर दे ध्यान

शरीर को हेल्दी रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन गलत तरीके एक्सरसाइज करना या फिर व्यायाम के दौरान कुछ गलतियां करना हार्ट जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है।

Mistakes While Working out that lead to heart problem: बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं, जिनका ध्यान रखना स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी होता है। व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, जो न सिर्फ हमें फिट रखता है, बल्कि बीमारियों से बचाने का काम भी करता है और इसमें हार्ट से जुड़ी जानलेवा बीमारियां जैसे हार्ट अटैक आदि भी शामिल है। लेकिन एक्सरसाइज भी सही तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान की जाने वाली कुछ गलतियां हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को बढ़ा देती है और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी इनसे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ वर्कआउट करते समय कुछ खास गलतियों के कारण ही होता और इसका सबसे ज्यादा खतरा भी उन्हीं लोगों को होता है, जो पहले से ही हार्ट के मरीज हैं। इस लेख में हम आपको व्यायाम के दौरान की जाने वाली कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो हार्ट से जुड़ी समस्याएं आपके लिए पैदा कर सकती हैं।

हेल्थ कंडीशन्स को इग्नोर करना

हम व्यायाम हेल्दी रहने के लिए ही करते हैं और अगर व्यायाम करते समय ही हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंते तो स्थितियां उल्टा खराब ही होंगी। अगर आप पहले से ही किसी एक्यूट या क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त हैं जैसे बुखार, हाई बीपी, डायबिटीज, सांस की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से जुड़े रोग आदि तो ऐसे में आपको व्यायाम भी अपनी हेल्थ कंडीशन के अनुसार ही करना होगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो आपको व्यायाम करने के लिए खुद के साथ जबरदस्त नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना आपकी हेल्थ कंडीशन में सुधार लाने की बजाय उलटा और ज्यादा उसे खराब कर सकता है।

वार्म अप न करने की आदत

व्यायाम के फायदों के समझने से पहले व्यायाम करने से पहले वार्म अप करने के फायदों को समझना बहुत जरूरी है। वर्कआउट करने से पहले वार्म अप न करना एक्सरसाइज के दौरान की जाने वाली सबसे कॉमन लेकिन सबसे खतरनाक आदतों में से एक हो सकती है। विशेष रूप से जो हार्ट के मरीज या फिर उन्हें डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी जैसी कोई क्रोनिक बीमारी है, तो उन्हें हमेशा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्मअप शुरू करना चाहिए और एक्सरसाइज कि इंटेंसिटी को धीरे-धीरे ही बढ़ाना चाहिए।

क्षमता से ज्यादा मेहनत

व्यायाम का एक नियम होता है कि आप अपने शरीर से जितनी ज्यादा मेहनत कराएंगे उतना ही ज्यादा आपका शरीर हेल्दी रहेगा और मजबूती बढ़ेगी। लेकिन इस दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसका सीधा असर आपके शरीर की हेल्थ पर पड़ता है। उदाहरण के लिए कई बार लोग शरीर की क्षमता से ज्यादा रेप्स करने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार हमारे हार्ट पर ब्लड पंप करने का लोड बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हार्ट कमजोर है या किसी बीमारी से पहले से ही ग्रस्त है तो हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है।