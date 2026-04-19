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माइंडफुल ईटिंग से मिलेगा हेल्दी लिवर! आयुष मंत्रालय ने शेयर किए खास टिप्स

World Liver Day 2026: वर्ल्ड लिवर डे के खास मौके पर आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ खास टिप्स शेयर किए गए हैं, जिसे अपनाने से लिवर स्वस्थ रहता है।

माइंडफुल ईटिंग से मिलेगा हेल्दी लिवर! आयुष मंत्रालय ने शेयर किए खास टिप्स
हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है।

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 19, 2026 12:07 PM IST

गलत खानपान के कारण भारत समेत तमाम विकासशील देशों में लिवर से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लिवर की बीमारी न सिर्फ आम लोगों की समस्त सेहत के लिए खतरा है, बल्कि आने वाले सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा बोझ बन सकती है। लिवर की बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे (World Liver Day 2026) मनाया जाता है। वर्ल्ड लिवर डे के खास मौके पर कई प्रकार के हेल्थ कैंप और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं, इस मौके पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय (World Liver Day 2026 Importance) ने लोगों को लिवर स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदिक डाइट और माइंडफुल ईटिंग अपनाने पर फोकस देने के लिए कहा है।

सोशल मीडिया पर हैंडल पर शेयर किए टिप्स में मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सही खानपान की आदतें अपनाकर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

लिवर की बीमारी से बचने का आयुर्वेदिक तरीका

मंत्रालय का कहना है कि एक आम व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाएं तो इससे लिवर की बीमारियों का खतरा करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

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  1. रोजाना सुबह उठकर 30 मिनट से 1 घंटे तक किसी प्रकार की एक्सरसाइज करें।
  2. पूरे दिन में थोड़ी- थोड़ी मात्रा में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं।
  3. जीवनशैली को नियमित करते हुए रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें।

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं

आयुष मंत्रालय के अनुसार लिवर को स्वस्थ रखने के लिए खानपान का सही होना भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में भी ऐसी जड़ी- बूटियों का जिक्र किया गया है, जिसे खानपान में अपनाने से लिवर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में-

  1. अदरक (आर्द्रक)
  2. लहसुन (रसोना)
  3. पटोला के पत्ते
  4. ताजा फल, पुनर्नवा
  5. बोरहाविया डिफ्यूसा

इसके अलावा आंवला, अनार, अंगूर, पपीता, संतरा और नींबू जैसे फल, मकोय (सोलेनम नाइग्रम) के पत्ते भी लिवर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं।  माइंडफुल ईटिंग यानी भोजन करते समय ध्यान से और शांति से खाना भी लिवर की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे पाचन अच्छा होता है और शरीर पर बोझ नहीं पड़ता है, जिससे लिवर की बीमारियां होने का खतरा कम होता है।

liver diseases लिवर सही तरीके से काम करें तो इससे बीमारियों का खतरा कम होता है।

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या न करें?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि लिवर को बीमारियों से बचाने के लिए माइंडफुल ईटिंग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना खाते समय मोबाइल और टीवी स्क्रिन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।

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  1. लिवर की बीमारियों से बचाव करने के लिए खाने को अच्छी तरह से चबाकर ही खाएं।
  2. खाने में फ्रेश और ताजा बने हुए खाने को तवज्जों दें। बासी भोजन करने से बचें।
  3. बाजार में मिलने वाले ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से बचें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

फैटी लिवर के लक्षण क्या हैं?

पेट में दर्द, थकान, कमजोरी, वजन कम होना, भूख न लगना, त्वचा का पीला पड़ना, आंखों में पीलापन आदि फैटी लिवर के लक्षण हो सकते हैं।

क्या लिवर सिरोसिस पूरी तरह ठीक हो सकता है?

नहीं, लिवर सिरोसिस पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है। हालांकि, अगर शुरुआती स्टेज में लिवर सिरोसिस का निदान हो जाए तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है।

फैटी लिवर डिजिज में क्या नहीं खाना चाहिए?

फैटी लिवर डिजिज होने पर आमतौर पर प्रोसेस्ड फूड्स जैसे मैदा और शक्कर का सेवन करने से मना किया जाता है। इसी तरह तला-भुना, मसालेदार खाना, अधिक मात्रा में नमक खाने और अल्कोहल से परहेज करने की सलाह दी जाती है।  

फैटी लिवर डिजिज के कारण क्या हैं?

अनहेल्दी डाइट, ऑयली फूड्स खाना, स्मोकिंग और शराब पीने की आदत, प्रोसेस्ड फूड्स और जंक फूड्स का सेवन, मोटापा और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण फैटी लिविर डिजिज का खतरा बढ़ सकता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More