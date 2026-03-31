Milk in Piles: बवासीर में दूध पीना चाहिए या नहीं?

milk is good for piles or not : बवासीर के मरीज अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि क्या वो दूध पी सकते हैं या नहीं? आज इसी सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है।

दूध में कैल्शियम होता है, जो शरीर को पोषण देता है।

Bawasir me Dudh Pina Chahiye: खराब जीवनशैली और खानपान के कारण होने वाली कब्ज की वजह से इन दिनों बवासीर की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बवासीर सुनने में बेशक से आम समस्या लगे, लेकिन यह काफी दर्दनाक स्थिति होती है। बवासीर में व्यक्ति को उठने, बैठने और मल त्याग (Bawasir main Dard Kaha Hota hai) के दौरान असहनीय दर्द होता है। इस बीमारी में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि “क्या बवासीर में दूध पीना चाहिए या नहीं?” आज इस लेख में इसी सवाल का जवाब जानेंगे यथार्थ अस्पताल 110 यूनिट लेप्रोस्कोपी, जीआई और बेरिएट्रिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. प्रशांत शर्मा।

बवासीर में दूध पीना चाहिए या नहीं?- Bawasir Mein Doodh Peena Chahiye Ya Nahi

डॉ. प्रशांत शर्मा का कहना कि- हां बवासीर में दूध पिया जा सकता है। क्योंकि दूध सीधे तौर पर बवासीर को न बढ़ाता है और न ही ठीक करता है। आपको दूध पचेगा या नहीं यह व्यक्ति की पाचन क्षमता और मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। इसलिए बवासीर में दूध पीना बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि बवासीर में दूध पीते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

[caption id="attachment_1310157" align="alignnone" width="1200"] बवासीर में दूध पीना चाहिए या नहीं, यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है।[/caption]

बवासीर में कब दूध पीना फायदेमंद है?- Bawasir Mein Doodh Peene ke Fayde

डॉक्टर बताते हैं कि बवासीर में कुछ परिस्थितियों में दूध पीना बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें शामिल हैः

1. कब्ज की समस्या न हो

दूध में कैल्शियम होता है, जो शरीर को पोषण देता है। अगर आपको बवासीर है, लेकिन कब्ज की परेशानी अब नहीं रही है, तो आप दूध पी सकते हैं।

2. हल्दी वाला दूध

बवासीर की परेशानी में सादा दूध न पीकर हल्दी वाला दूध पिया जा सकता है। हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो बवासीर के कारण मलद्वार पर होने वाली सूजन को धीरे-धीरे कम करते हैं।

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3. . गर्म दूध + घी

बवासीर की परेशानी में रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 छोटा चम्मच घी मिलाकर पीना फायदेमंद होता है। रात को गर्म दूध और घी पीने से मल नरम होता है और कब्ज की समस्या कम होती है। इससे बवासीर की परेशानी कम होती है।

बवासीर में कब दूध नुकसान कर सकता है?- Bawasir Mein Doodh Peene ke Nuksan

डॉ. प्रशांत कुमार बताते हैं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। साथ ही, व्यक्ति के शरीर पर खानपान की प्रक्रिया भी अलग तरह से प्रभावित होती है। यही कारण है कुछ बवासीर के मरीजों के लिए दूध पीना नुकसानदायक भी होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

1. कब्ज की समस्या हो

बवासीर के जिन मरीजों को कब्ज की समस्या है, वो अगल दूध पिएं तो इससे कब्ज और बढ़ सकती है। इससे बवासीर के कारण होने वाली जलन और दर्द बढ़ सकता है।

2. लैक्टोज इनटॉलरेंस

अगर दूध पीने से गैस, पेट दर्द या डायरिया होता है, तो बवासीर की परेशानी में दूध पीने से बचना चाहिए।

डॉ. प्रशांत के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बवासीर की परेशानी में दूध पिया जा सकता है। बवासीर में दूध तभी पिएं जब यह आपकी पाचन क्रिया को सूट करे। बवासीर की परेशानी होने आपको दूध पीना चाहिए या नहीं इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।