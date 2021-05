Corona Symptoms & Mistakes in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus) से आप कब संक्रमित हो जाएं यह बताना मुश्किल है, क्योंकि ये वायरस कहां और किसी चीज पर है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हां, जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, उनसे दूरी बनाकर रहने से ही आप कोरोना से खुद का बचाव कर सकते हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तुरंत ही सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। कई बार कोरोना के हल्के लक्षण तो नजर आते हैं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। ऐसे में लोग बेपरवाह हो जाते हैं और समझ बैठते हैं कि उन्हें कोविड नहीं है। इससे वे लापरवाही बरतकर दूसरों को भी संक्रमित कर देते हैं। इससे कई बार हल्के लक्षण भी गंभीर रूप ले लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपमें नजर आने वाले लक्षणों पर लगातार नजर (Corona Symptoms & people Mistakes in Hindi) बनाए रखें, फिर चाहे कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव ही क्यों ना आई हो। Also Read - Coronavirus Live Updates: भारत में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या घटी, 24 घंटे में 3,874 लोगों की मौत

1 अधिकतर लोगों में नजर आते हैं कोविड के हल्के लक्षण

भारत में कोरोना का नया म्यूटेंट इस बार बेहद ही घातक साबित हो रहा है। लोगों में अलग-अलग लक्षण नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके वायरस शरीर में जाकर कब अधिक समस्या खड़ी कर दे, यह कह पाना मुश्किल है। ऐसे में कोरोना के लक्षणों को गंभीरता से लेते हुए, उसका प्रॉपर इलाज करें। कोरोना के कुछ लक्षण ऐसे भी हैं, जो जल्दी नजर ही नहीं आते, लेकिन इलाज में देरी करने से ये लक्षण जानलेवा हो सकते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया, साइकोटाइन कुछ ऐसे लक्षण हैं, जो शुरुआत में पता ही नहीं चलते, लेकिन ये कब बद से बदतर हो जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखें, तो पहले ही दिन से एहतियात बरतना (mistakes will make corona symptoms severe) शुरू कर देना चाहिए।

2 हल्के लक्षण को गंभीर बनाने वाले फैक्टर्स

कोरोना के हल्के, मध्यम या गंभीर लक्षणों को नजरअंदाज करना आपके लिए ही जानलेवा (Corona Symptoms & Mistakes in Hindi) साबित हो सकता है, क्योंकि कई केस ऐसे सामने आए हैं, जिसमें लक्षण बेहद मामूली थे, फिर भी संक्रमण फेफड़ों में जा पहुंचा। यदि आपको सिर्फ गले में खराश, बदन दर्द, खांसी भी है, तो भी इसे वायरल समझने की भूल ना करें। तुरंत टेस्ट कराएं या डॉक्टर से बात करें और जरूरी इलाज शुरू कर दें। वायरल, फ्लू और कोरोना के शुरुआती लक्षण एक से ही हैं, बावजूद इसके कोविड टेस्ट एक बार जरूर कराएं खासकर तब, जब बुखार 2-3 दिनों से आ रहा हो। घर में मास्क पहनकर रहें। जब तक टेस्ट रिपोर्ट ना आ जाए अलग कमरे में रहें।

3 किसी भी दवा, स्टेरॉयड का सेवन करने से बढ़ सकते हैं लक्षण

हल्के लक्षणों वाले मरीजों को अपनी मर्जी से स्टेरॉयड या कोई अन्य कोविड से संबंधित दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आपको जो दवाएं खाने के लिए दें, उसी का इस्तेमाल करें। स्टेरॉयड या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन गंभीर मरीजों को हॉस्पिटल में दी जाती है। स्टेरॉएड के अधिक सेवन से ही इन दिनों ब्लैक फंगस की समस्या कोरोना मरीजों में नजर आ रही है।

4 टेस्ट कराने में देरी से लक्षण हो सकते हैं गंभीर

यदि आपको 6-7 दिनों से बुखार, गले में खराश, खांसी, बदन दर्द है फिर भी आप उसे वायरल, फ्लू समझकर कोविड टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो आप भारी गलती कर रहे हैं। ये लक्षण कोरोना के हैं। यदि आपके अंदर वायरस है, तो इसे फेफड़े तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। टेस्ट जब तक नहीं हो पाया है, आप होम आइसोलेशन में रहें, ताकि घर के दूसरे सदस्य कोरोना संक्रमित ना होने पाएं।

5 समय-समय पर ऑक्सीजन और टेम्परेचर मापे

बुखार को प्रत्येक 4 घंटे में मापें और कहीं नोट करते जाएं। शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम है या नहीं, इसे आप ऑक्सीमीटर से मापें। 92 फीसदी से नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जाना और बुखार का 5-6 दिन तक बने रहना, खतरनाक हो सकता है। यदि आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज, हाई ब्ल़ड प्रेशर, तो कोरोना के किसी भी लक्षण को नजरअंदाज भूलकर भी ना करें।

