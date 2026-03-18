गर्दन में हल्का दर्द रहने लगना कहीं सर्वाइकल की शुरुआत तो नहीं? ये 4 लक्षण गलती से भी न करें इग्नोर

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Early Signs of Cervical Pain: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना आज जीवन अधूरा है। लेकिन इस कारण इसी जीवन को कई समस्याएं घेरती जा रही हैं। ऐसे में लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठे रहने या गलत पोस्चर में काम करने की वजह से गर्दन दर्द की समस्या आम सी होती जा रही है। आप और हम जैसे लोग इसे अक्सर साधारण थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस यानी सर्वाइकल की शुरुआत का सबसे पहला और जरूरी संकेत होता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इनके शुरुआती लक्षणों को समझें और सही कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गंभीर परेशानी से बचा जा सके।
अगर आपको रोजाना ही गर्दन में हल्का दर्द या स्टिफनेस जैसा महसूस होने लगा है, खासकर सुबह उठने के बाद या लंबे समय तक बैठने के बाद, तो आपको इस संकेत को समझना चाहिए, क्योंकि यह सर्वाइकल की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में इसे सामान्य समझ कर अनदेखा करना सही नहीं है, क्योंकि यह परेशानी धीरे-धीरे से बड़ी परेशानी बन जाती है।
(और पढ़ें - जानें क्या हो सकता है शरीर के एक हिस्से में दर्द होने का कारण)
सर्वाइकल का दर्द अक्सर गर्दन से शुरू होता है और फिर कंधों और हाथों तक फैल जाता है। इस कारण आपको कभी-कभी झनझनाहट व सुन्नपन जैसा भी महसूस होता है। यह संकेत है कि अब आपकी नसों पर दबाव पड़ रहा है, जिस पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी है। लंबे समय तक इस लक्षण को इग्नोर करना तंत्रिकाओं को अंदर से डैमेज कर सकता है।
(और पढ़ें - Cervical Myelopathy क्या है और इससे शरीर सुन्न क्यों पड़ने लगता है?)
सर्वाइकल होने पर गर्दन की नसों और मांसपेशियों में खिंचाव आता है और फिर इस कारण सिरदर्द या हल्का चक्कर आने जैसे अहम लक्षण भी महसूस होते हैं, जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई लोग इसे माइग्रेन समझ लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के इलाज करने लगते हैं, लेकिन यह आपकी एक बड़ी गलती साबित हो सकती है।
वहीं अगर आपको गर्दन को दाएं-बाएं घुमाने में दर्द या रुकावट जैसा महसूस हो रहा तो इसपर ध्यान दें। यह स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि यह संकेत है कि आपकी रीढ़ की हड्डी अत्याधिक प्रभावित हो रही है। इसलिए कोई भी ऐसी परेशानी दिखते ही आप अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से परामर्श करें।
इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखें तो सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए, सही पोस्चर में बैठना। हर 30-40 मिनट में ब्रेक लेना, गर्दन के हल्के व्यायाम करना और स्क्रीन का इस्तेमाल सीमित करना। इसके बाद भी अगर दर्द लगातार बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह ले। विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्दन के हल्के दर्द को मामूली समझना बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए समय पर ध्यान दें और गंभीर समस्या से बच निकलें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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