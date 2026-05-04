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माइल्ड हीट स्ट्रोक क्या है? डॉक्टर से बताया कैसे करें पहचान

गर्मियों में तेज धूप की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें माइल्ड हीट स्ट्रोक शामिल है। इस स्थिति में तुरंत सही कदम उठाने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कैसे माइल्ड हीट स्ट्रोक से बचें?

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 4, 2026 5:11 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Kamalesh A

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Image credits by: माइल्ड हीट स्ट्रोक क्या है?

Mild Heat Stroke Symptoms : गर्मियों में तेज धूप और बढ़ता तापमान शरीर पर गहरा असर डाल सकता है। ऐसे मौसम में अक्सर लोग थकान, सिरदर्द या ज्यादा पसीना आने जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार ये लक्षण माइल्ड हीट स्ट्रोक या हीट-रिलेटेड इलनेस की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं। हैदराबाद स्थित नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. कमलेश ए के मुताबिक, गर्मियों में तेज धूप की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है,जिसमें हीट स्ट्रोक भी शामिल है। यदि समय रहते इसके संकेतों को पहचान की जाए, तो गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं माइल्ड हीट स्ट्रोक क्या है और कैसे करें इसकी पहचान?

माइल्ड हीट स्ट्रोक क्या है?

जब हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम गर्मी के दबाव में ठीक से काम नहीं कर पाता, तब शरीर को खुद को ठंडा रखने में मुश्किल होने लगती है। यह स्थिति हीट स्ट्रोक की शुरुआती अवस्था हो सकती है, जिसे माइल्ड हीट स्ट्रोक कहा जाता है। अगर इस दौरान सावधानी न बरती जाए, तो यह तेजी से गंभीर हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जिससे शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं।

इन लक्षणों को भूलकर भी न करें इग्नोर

माइल्ड हीट स्ट्रोक के लक्षण शुरुआत में हल्के लग सकते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर बढ़ते खतरे का संकेत हो सकते हैं, जो निम्न हैं-

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  1. शरीर से काफी ज्यादा पसीना आना
  2. मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प्स जैसा फील होना।
  3. अचानक कमजोरी और थकावट महसूस होना
  4. सिरदर्द और भारीपन महसूस होना।
  5. मतली या उल्टी जैसा फील होना।
  6. चक्कर आना या हल्की सी बेहोशी जैसा महसूस होना।
  7. दिल की धड़कन तेज होना, लेकिन पल्स कमजोर महसूस होना
  8. स्किन ठंडी और चिपचिपी जैसा महसूस होना
  9. शरीर का तापमान 100.4 डिग्री से ऊपर जाना।
  10. बहुत ज्यादा प्यास लगना
  11. चिड़चिड़ापन या हल्का भ्रम महसूस होना

ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर गर्मी से लड़ते-लड़ते थक चुका है और उसे तुरंत राहत की जरूरत है।

लक्षण दिखने पर क्या करें?

अगर आपको कुछ गंभीर लक्षण दिखे, तो फौरन डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत होती है, ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। हालांकि, फौरन आपको कुछ चीजें अपनाने की जरूरत होती है, जैसे

  • मरीज को किसी ठंडी जगह पर ले जाएं।
  • पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक धीरे-धीरे पिलाएं।
  • टाइट कपड़े ढीले करें या एक्स्ट्रा कपड़े हटाएं।
  • माथे, गर्दन और शरीर पर ठंडी पट्टी रखें
  • पंखा या कूलर की हवा में आराम करने दें
  • चाय, कॉफी या शराब जैसी चीजों को लेने से बचें, इससे डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है।

अगर हालत में सुधार न हो या उलझन, बेहोशी, तेज बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण बढ़ने लगें, तो तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है।

माइल्ड हीट स्ट्रोक से कैसे रहें सुरक्षित?

गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ आसान से टिप्स को फॉलो करने की जरूरत होती है, जैसे-

  1. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
  2. बाहर निकलते समय हल्के और ढीले कपड़े पहनें।
  3. दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच तेज धूप में जानें से बचें।
  4. अधिक मेहनत वाला काम सुबह या शाम करें।
  5. बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से खास बचाकर रखें।
  6. डिहाइड्रेशन के संकेतों को नजरअंदाज न करें।

Disclaimer : माइल्ड हीट स्ट्रोक मामूली परेशानी नहीं, बल्कि शरीर का एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसे समय रहते पहचानना और तुरंत सही कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है।

FAQs

गर्मी में थकान कैसे दूर करें?

थकान दूर करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और पानी जरूर पिएं।

पेट में गर्मी हो तो कैसे पता चलता है?

पेट में गर्मी (या एसिडिटी) के प्रमुख लक्षणों में पेट/सीने में जलन, खट्टी डकारें, अत्यधिक गैस, पेट फूलना, कब्ज, दस्त, जी मिचलाना और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या भारीपन शामिल हैं।

ज्यादा गर्मी से कौन सी बीमारी होती है?

हीटस्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जो अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने या ज़ोरदार शारीरिक व्यायाम के परिणामस्वरूप होता है। ऐंठन, दौरे या कोमा। पसीना आ सकता है और त्वचा देखने में ठंडी लग सकती है।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More