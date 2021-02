Can blood-sugar drug metformin cut Covid-19 death risk? Let’s find out! (Representative Image)

Metformin Side Effects: मेटफॉर्मिंग (Metformin) डायबिटीज के मरीज़ों के लिए एक ज़रूरी और कारगर दवा है। जो लोग इंसुलिन नहीं लेना चाहता उसके मेटफॉर्मिन जैसी ओरल मेडिसिन्स लेने की सलाह दी जाती हैं। यह दवा डायबिटीज के मरीज़ों के रक्त में ब्लड शुगर लेवल कम करती है। जिससे डायबिटीज की स्थिति को नियंत्रण में रखने में सहायता होती है। लेकिन, इस दवा को खाने के कुछ नुकसान भी हैं, जिनके बारे में वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर (Vanderbilt University Medical Center) की एक स्टडी में खुलासे किए गए। वहीं, किडनी की बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या हैं मेटफॉर्मिन के दुष्परिणाम और साइड-इफेक्ट्स। (Metformin Side Effects in Hindi) Also Read - Diabetes Drug and Covid-19: डायबिटीज की यह दवा लेने वालों के लिए कोरोना संक्रमण हो सकता है घातक, रिसर्च का दावा

मेटफॉर्मिन लेने वाले हो जाएं सावधान, हो सकती हैं ये समस्याएं

स्टडी के दौरान देखा गया किकई लोगों को दवा लेने के बाद पेट जुड़ी समस्याएं हुईं। खासकर, दवा शुरुआत में कई तरह की परेशानियां देखने को मिली। लेकिन, ये सभी समस्याएं धीरे-धीरे कम हो गयी। लेकिन, अगरये समस्याएं गम्भीर हो तो डॉक्टर से सम्पर्क करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मेटफॉर्मिन लेने के बाद ये समस्याएं (Metformin Side Effects) ज़्यादातर लोगों को महसूस हुईं- Also Read - नई दवा ने मधुमेह से संबंधित दृष्टिहीनता के लिए जगाई आशा

सीने में जन

चक्कर

पेट दर्द, ब्लोटिंग और गैस

डायरिया

कॉन्स्टिपेशन

कई लोगों ने ऐसी भी शिकायत की है कि इस दवा का सेवन करने के बाद उनका वजन अचानक से घटने लगा। वहीं, कुछ लोगों ने बताया कि मुंह में किसी धातु जैसा स्वाद और बार-बार सिर दर्द की समस्या भी उन्हें हुई। Also Read - मोटापा और डायबिटीज का एक ही इंजेक्शन से हो सकता है इलाज

मेटफॉर्मिन के गम्भीर साइड-इफेक्ट्स

लैक्टिक एसिडोसिस (Lactic Acidosis)

हाइपोग्लायसिमिया (Hypoglycemia)

एनिमिया (Anemia)

साइड-इफेक्ट्स दिखने पर करें ये काम

जिन लोगों को मेटफॉर्मिन के सेवन के बाद इस तरह की समस्याएं होती हैं उन्हें दवा का सेवन भोजन के तुरंत बाद ही करना चाहिए। इससे कुछ समस्याओं से निजात मिल सकती है। इसी तरह डॉक्टर की सलाह के आधार पर कम डोज़ के साथ दवाई का सेवन शुरू करें। धीरे-धीरे इसका डोज़ बढ़ाने से शरीर को इसे स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होगी। आपकी बॉडी को मेटफॉर्मिन को ग्रहण करने और उसके साथ तालमेल बिठाने के बाद आपको इस तरह की परेशानियां कम होगी।