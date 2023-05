मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए आजमाएं ये 10 टिप्स, नहीं होंगी पेट से जुड़ी समस्याएं

मेटाबॉलिज्म तेज करने के उपाय : मेटाबॉलिम्ज तेज ना होने से वजन बढ़ सकता है और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के घरेलू उपाय के बारे में।

मेटाबॉलिज्म (metabolism) को आसान शब्दों में समझें तो ये पेट के द्वारा खाना पचाने की स्पीड है, जिसमें गड़बड़ियों का होना पेट की समस्याओं को बढ़ाता है। जी हां, आपने कई बार स्लो मेटाबॉलिज्म के बारे में सुना होगा। दरअसल, स्लो मेटाबॉलिज्म होने के कारण भूख नहीं लगती, खाना सही से नहीं पचता और पेट में कब्ज की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा खराब मेटाबोलिज्म का संकेत आपकी स्किन और चेहरे के ग्लो पर भी नजर आता है। जी हां, खराब मेटाबॉलिज्म त्वचा की डलनेस को बढ़ाता है और स्किन की समस्याएं जैसे पीठ पर दाने आदि को बढ़ावा देता है। ऐसे में मेटाबॉलिज्म तेज करने के उपायों (how to boost metabolism in hindi) की मदद लेना इन समस्याओं से बचाव में मदद करता है। तो, आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसे 10 चीजों के बारे में जो कि मेटाबॉलिज्म तेज करते हैं।

मेटाबॉलिज्म तेज करने के उपाय-Metabolism boosting foods

1. दालचीनी की चाय पिएं

दालचीनी की चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि मेटाबोलिक रेट को तेज करता है और खाना पचाने में मदद करते हैं। ये दालचीनी फैट पचाने में मददगार है और वेट लॉस में मदद करता है। आप मेटाबोलिज्म तेज करने के लिए सुबह सबसे पहले दालचीनी की चाय पिएं या रोत को सोने से पहले दालचीनी की चाय पिएं।

2. देसी घी का सेवन करें

घी के फैटी एसिड्स पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढावा देते हैं और तेजी से खाना पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा घी आंतों को चिकनाहट की प्रदान करता है और आंतों सें गंदगी को साफ करने में मदद करता है। इस तरह मेटाबोलिज्म तेज करके मल त्याग को तेज करता है।

3. अदरक वाली चाय पिएं

अदरक वाली चाय पेट में ब्लॉटिंग को रोकता है और मेटाबोलिज्म को तेज करता है। इससे खाना आसानी से पचता है और बॉवेल मूवमेंट भी सही रहता है। साथ ही अदरक वाली चाय का सेवन बॉवेल मूवमेंट को तेज करने में भी मददगार है।

4. खानें में अजवाइन शामिल करें

खाने में अजवाइन का सेवन पाचन क्रिया तेज करने में मदद करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के काम काज को बेहतर बनाता है और मेटाबोलिज्म तेज करता है। इसलिए मेटाबोलिज्म तेज करने के लिए आपको खानें में अजवाइन को जरूर शामिल करना चाहिए।

5. ब्रेकफास्ट में खाएं प्रोटीन से भरपूर फूड्स

ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से भरपूर फूड्स का सेवन आपकी कई समस्याओं को कम कर सकता है। ये पहले तो सुबह-सुबह ही मेटाबोलिज्म को एक किक स्टार्ट देता है और पेट की विभिन्न समस्याओं को कम करता है। इसलिए मेटाबोलिज्म सही रखने के लिए ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से भरपूर फूड्सजैसे ही दही, दूध, पनीर और नट्स आदि को शामिल करें।

6. ज्यादा सलाद खाएं

सलाद खाना हमेशा से ही अच्छे मेटाबोलिज्म के लिए जरूरी रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सलाद में कई प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं और पाचन क्रिया को तेज करते हैं। इस तरह ये पेट के लिए फायदेमंद है।

7. अंकुरित चीजों का सेवन करें

अंकुरित चीजें जैसे कि मूंग दाल, चना दाल और सोया आदि में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि मेटाबोलिज्म तेज करते हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करते हैं। ये मेटाबोलिक रेट को बढ़ा कर बॉवेल मूवमेंट को तेज करते हैं और मल त्याग में मदद करते हैं।

8. बाजरे की रोटी खाएं

बाजरे की रोटी में फाइबर और रफेज की अच्छी मात्रा होती है जो कि बॉवेल मूवमेंट को तेज करता है और पेट से जुड़ी कई समस्याओं से बचाव में मदद करता है। इसलिए अगर आपको लगातर कब्ज की समस्या रहती है तो, दोपहर में या रात के खाने में बाजरे की रोटी जरूर खाएं।

9. सेब और संतरा खाएं

सेब और संतरा दोनों ही रफेज से भरपूर होते हैं और बॉवेल मूवमेंट को तेज करते हैं। साथ ही सेब खाना पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ावा देता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तेज करता है। इसके अलावा संतरे का विटामिन सी पेट साफ करने में मदद करता है।

10. एक्सरसाइज करें

अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपका मेटाबोलिक रेट स्लो हो सकता है और आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको मेटाबोलिज्म को तेज करने के लिए एक्सरसाइज और योग की मदद लेनी चाहिए।

इस तरह आप डाइट को सही करके, एक्सरसाइज करके अपना मेटाबोलिज्म सही कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि स्ट्रेस से बचें क्योंकि स्ट्रेस आपके पाचनतंत्र को स्लो कर सकती है और पेट की बीमारियों को बढ़ा सकती है।