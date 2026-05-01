हर 3 में से 1 व्यक्ति को हो रहा है हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मोटापा, स्टडी में हुआ खुलासा

भारत में लोगों को लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां काफी ज्यादा हो रही हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मोटापे का शिकार हो रहा है। आइए इस रिसर्च के बारे में अच्छे से जानते हैं-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 1, 2026 2:35 PM IST

Image credits by: Metabolic health risks

Metabolic health risks: भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग बिना किसी स्पष्ट लक्षण के इन बीमारियों के शुरुआती खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के हर तीन में से एक व्यक्ति में हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मोटापे के शुरुआती संकेत पाए गए हैं। यह स्थिति आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ी हेल्थ चुनौती बन सकती है।

4 लाख से ज्यादा हेल्थ चेकअप के आंकड़ों से हुआ खुलासा

यह रिपोर्ट हेल्थ टेक कंपनी ekincare की इंडियाज साइलेंट हेल्थ क्राइसिस रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें 2023 से 2025 के बीच 4 लाख से ज्यादा हेल्थ चेकअप का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि कई लोग देखने में पूरी तरह स्वस्थ लगते हैं, लेकिन उनके शरीर में ऐसी मेटाबॉलिक गड़बड़ियां शुरू हो चुकी हैं, जो आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं।

विटामिन की कमी भी है बड़ी समस्या

रिपोर्ट के मुताबिक, 36 प्रतिशत से ज्यादा भारतीयों में विटामिन की कमी पाई गई। यह सिर्फ कमजोरी या थकान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे इम्यूनिटी कमजोर होती है, हड्डियां प्रभावित होती हैं और कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। पोषण की कमी भारत में एक बड़ी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या बन चुकी है।

मोटापा और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दे रहे चेतावनी

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि करीब एक-तिहाई लोगों में मोटापे के संकेत मिले। वहीं, 31.7 प्रतिशत लोगों का कोलेस्ट्रॉल स्तर असामान्य पाया गया, जो फ्यूचर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। यह बताता है कि खराब खानपान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और तनाव लोगों की सेहत पर गहरा असर डाल रहे हैं।

डायबिटीज का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा

रिपोर्ट के अनुसार, करीब एक-तिहाई भारतीय डायबिटीज के खतरे की जद में हैं। HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर जैसे पैरामीटर्स में गड़बड़ी इस बात का संकेत है कि शरीर में शुगर मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है। चिंता की बात यह है कि यह बदलाव अक्सर बिना लक्षण के शुरू होते हैं और जांच के दौरान ही पकड़ में आते हैं।

क्यों बढ़ रही है यह समस्या?

कई एक्सपर्ट के मुताबिक, इसके पीछे कई वजहें हैं, जिसमें लंबे समय तक बैठे रहना, जंक और प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता सेवन, कम नींद और ज्यादा तनाव, नियमित हेल्थ चेकअप न कराना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, मोटापा और पेट के आसपास बढ़ती चर्बी

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कैसे करें बचाव?

इस साइलेंट हेल्थ क्राइसिस से बचने के लिए कुछ आदतों को अपनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जैसे-

रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें।

डाइट में हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें।

शुगर और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें।

साल में एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर कराएं।

वजन और कमर के साइज पर नजर रखें

पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करें।

लक्षण नहीं हैं, फिर भी हो सकता है खतरा

सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन बीमारियों के शुरुआती संकेत अक्सर बिना किसी लक्षण के होते हैं। इसलिए खुद को स्वस्थ मान लेना काफी नहीं है। समय-समय पर जांच और हेल्दी लाइफस्टाइल ही इस बढ़ते खतरे से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है।

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