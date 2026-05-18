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खराब मानसिक स्वास्थ्य जो तेजी से पुरुषों के शारीरिक को बीमार बना रहा है, एक्सपर्ट्स से जानें इसके बचाव

पुरुष अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं और इसके कारण उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। इस लेख में न्यूरोलॉजिस्ट ने पुरुषों में बढ़ रही इस समस्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं।

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Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 18, 2026 6:41 PM IST

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Medically Verified By: Dr Khushboo Hatekar

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men mental health and physical health (Image Credit: chatgpt)

तेजस, 42 वर्षीय एक कामकाजी व्यक्ति, पिछले कई महीनों से असामान्य थकान महसूस कर रहा था। घर पर वह चिड़चिड़ा हो गया था, उसे नींद ठीक से नहीं आ रही थी और वह अक्सर खाना भी छोड़ देता था। परिवार ने उसे नियमित स्वास्थ्य चेकअप कराने की सलाह दी, लेकिन उसने इसे “सिर्फ काम का तनाव” कहकर नजरअंदाज कर दिया। कई पुरुषों की तरह उसे भी यकीन था कि वह अपनी सभी समस्याओं को खुद संभाल सकता है। लेकिन एक साल बाद स्थिति गंभीर हो गई, और उसे अस्पताल जाना पड़ा। वहां उसे अनियंत्रित डायबिटीज और उच्च रक्तचाप का पता चला। दरअसल, संकेत पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया।

डॉ. खुशबू हातेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी DPU Super Specialty Hospital, Pimpri, Pune के अनुसार तेजस की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि समाज में गहराई से व्याप्त एक बड़ी समस्या को भी दर्शाती है। अधिकतर पुरुष बचपन से यह सोचकर बड़े होते हैं कि उन्हें हमेशा मजबूत, स्थिर और नियंत्रण में दिखना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, तनाव को स्वीकार करना या मदद मांगना अक्सर कमजोरी माना जाता है। इसी सोच के कारण वे अपनी मानसिक परेशानियों को दबा देते हैं और चिंता, थकान या भावनात्मक तनाव जैसे मुद्दों पर बात करने से बचते हैं। इसका असर सिर्फ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं होता, बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे पहला असर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर दिखता है।

जरूरी चेकअप को भी अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है

नियमित जांच, रक्त परीक्षण और स्वास्थ्य चेकअप को टाल दिया जाता है या पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। थकान, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन या भूख में बदलाव जैसे शुरुआती संकेतों को सामान्य तनाव समझा जाता है, जबकि ये कई गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इन्हें समय रहते पहचानना बेहद जरूरी होता है। मानसिक स्वास्थ्य इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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लंबे समय तक तनाव या उदासी बेहद खतरनाक है

लोग अक्सर यह समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक तनाव या उदासी महसूस हो रही है, तो यह उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। लंबे समय तक तनाव या उदासी रहने पर व्यक्ति अपनी सेहत को प्राथमिकता नहीं देता। इसके परिणामस्वरूप धूम्रपान, शराब का सेवन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी जैसी आदतें विकसित हो जाती हैं। समय के साथ ये आदतें गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ा देती हैं, जिनका पता अक्सर बहुत देर से चलता है। इस स्थिति को बदलने के लिए सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। मदद मांगना सामान्य और स्वीकार्य होना चाहिए।

खुलकर बात करना बेहद जरूरी

मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत को परिवार, कार्यस्थल और समाज में खुलकर बढ़ावा देना जरूरी है। कंपनियां भी वेलनेस प्रोग्राम और खुली चर्चा के लिए वातावरण बनाकर इसमें अहम भूमिका निभा सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी नियमित जांच के दौरान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देकर इस अंतर को कम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुष यह समझें कि अपनी सेहत का ख्याल रखना कमजोरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को खत्म करके ही हम पुरुषों को समय पर सही कदम उठाने, नियमित जांच कराने और एक स्वस्थ व लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल पुरुषों के स्वास्थ्य और उससे जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More