हकीकत या भ्रम? जानिए साइकोसिस के वो लक्षण जो डरावने हो सकते हैं

साइकोसिस एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान को असलियत और कल्पना के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आइए डॉक्टर से जानते हैं इस मानसिक बीमारी के बारे में।

Mental health condition psychosis Learn about its causes symptoms and treatment : आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। काम का प्रेशर, घर का काम, दोस्तों के साथ लो कनेक्टिविटी और रिश्तों में समझ की कमी अक्सर लोगों को मामूली तनाव और एंग्जायटी सी लगती है। फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग के मनोचिकित्सक डॉ. आस्तिक जोशी बताते हैं कि कुछ केस में मामूली तनाव लगने वाली स्थिति साइकोसिस (Psychosis) हो सकती है।

साइकोसिस में व्यक्ति को असलियत और कल्पना के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस मानसिक स्थिति से परेशान व्यक्ति को कभी-कभी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं या सुनाई देते हैं जो असल में मौजूद नहीं होतीं। कई बार उनके विचार हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं और वे दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं।

साइकोसिस के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

डॉ. आस्तिक जोशी का कहना है कि साइकोसिस के लक्षण अलग-अलग लोगों में अलग तरह से नजर आते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी हैं, जिससे साइकोसिस को पहचानना आसान हो जाता है। इसमें शामिल हैः

हैलुसिनेशन- ऐसी चीजों को सुनाई या दिखाई देना, जो वर्तमान में मौजूद ही नहीं है। डिल्यूजन- गलत और मजबूत विश्वास रखना, जैसे यह मानना कि कोई लगातार पीछे पड़ा है। परिवार में कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रच रहा है। व्यवहार में बदलाव- डॉक्टर बताते हैं कि साइकोसिस से पीड़ित व्यक्ति अचानक बहुत अजीब व्यवहार करने लगता है। इसमें अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बिल्कुल शांत हो जाना या चिड़चिड़ा व्यवहार करना शामिल है।

क्या हैं साइकोसिस के कारण

साइकोसिस कई वजहों से हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि बताती हैं कि यह सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि जैविक और सामाजिक कारकों से भी जुड़ा हो सकता है।

क्या साइकोसिस का इलाज है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. आस्तिक जोशी कहते हैं कि वर्तमान में लगभग सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों का इलाज मौजूद है। डॉक्टर दवाएं, थेरेपी, काउंसलिंग और रिहैब के जरिए साइकोसिस का इलाज करते हैं। सही समय पर मदद मिलने से मरीज सामान्य और खुशहाल जीवन जी सकता है।

साइकोसिस से जूझने वाले व्यक्ति के लिए परिवार का सहयोग और इमोशनल सपोर्ट अत्यधिक जरूरी होता है। परिवार का सपोर्ट व्यक्ति की रिकवरी में अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक सपोर्ट और सही माहौल से साइकोसिस के मरीज के इलाज को सफल बनाया जा सकता है।

साइकोसिस से बचाव के तरीका

डॉक्टर बताते हैं कि हर बार साइकोसिस को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ उपाय जोखिम को कम कर सकते हैं-

नियमित मानसिक स्वास्थ्य की जांच करवाएं जहां तक संभव है अल्कोहल और सिगरेट से दूरी बनाएं परिवार और ऑफिस के तनाव को कम करें।

डॉ. आस्तिक जोशी कहते हैं कि जो लोग किसी भी प्रकार से ऑफिस और घर के तनाव को कम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। मानसिक परेशानियों को छुपाने से वो बढ़ती हैं। इसलिए इस बारे में डॉक्टर से बात करके इलाज करवाना बहुत जरूरी है।

निष्कर्ष

डॉ. आस्तिक जोशी के साथ हुई बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साइकोसिस एक गंभीर बीमारी नहीं है। साइकोसिस पूरी तरह से व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित कर सकती है। लेकिन समय पर पहचान, इलाज और परिवार के सहयोग से इससे बाहर निकाला जा सकता है।

Disclaimer- प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।