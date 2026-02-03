Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Mental health condition psychosis Learn about its causes symptoms and treatment : आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। काम का प्रेशर, घर का काम, दोस्तों के साथ लो कनेक्टिविटी और रिश्तों में समझ की कमी अक्सर लोगों को मामूली तनाव और एंग्जायटी सी लगती है। फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग के मनोचिकित्सक डॉ. आस्तिक जोशी बताते हैं कि कुछ केस में मामूली तनाव लगने वाली स्थिति साइकोसिस (Psychosis) हो सकती है।
साइकोसिस में व्यक्ति को असलियत और कल्पना के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस मानसिक स्थिति से परेशान व्यक्ति को कभी-कभी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं या सुनाई देते हैं जो असल में मौजूद नहीं होतीं। कई बार उनके विचार हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं और वे दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं।
डॉ. आस्तिक जोशी का कहना है कि साइकोसिस के लक्षण अलग-अलग लोगों में अलग तरह से नजर आते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी हैं, जिससे साइकोसिस को पहचानना आसान हो जाता है। इसमें शामिल हैः
साइकोसिस कई वजहों से हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि बताती हैं कि यह सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि जैविक और सामाजिक कारकों से भी जुड़ा हो सकता है।
इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. आस्तिक जोशी कहते हैं कि वर्तमान में लगभग सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों का इलाज मौजूद है। डॉक्टर दवाएं, थेरेपी, काउंसलिंग और रिहैब के जरिए साइकोसिस का इलाज करते हैं। सही समय पर मदद मिलने से मरीज सामान्य और खुशहाल जीवन जी सकता है।
साइकोसिस से जूझने वाले व्यक्ति के लिए परिवार का सहयोग और इमोशनल सपोर्ट अत्यधिक जरूरी होता है। परिवार का सपोर्ट व्यक्ति की रिकवरी में अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक सपोर्ट और सही माहौल से साइकोसिस के मरीज के इलाज को सफल बनाया जा सकता है।
डॉक्टर बताते हैं कि हर बार साइकोसिस को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ उपाय जोखिम को कम कर सकते हैं-
डॉ. आस्तिक जोशी कहते हैं कि जो लोग किसी भी प्रकार से ऑफिस और घर के तनाव को कम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। मानसिक परेशानियों को छुपाने से वो बढ़ती हैं। इसलिए इस बारे में डॉक्टर से बात करके इलाज करवाना बहुत जरूरी है।
डॉ. आस्तिक जोशी के साथ हुई बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साइकोसिस एक गंभीर बीमारी नहीं है। साइकोसिस पूरी तरह से व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित कर सकती है। लेकिन समय पर पहचान, इलाज और परिवार के सहयोग से इससे बाहर निकाला जा सकता है।
