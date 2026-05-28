ट्रैवल के दौरान पीरियड्स हाइजीन का कैसे रखें ध्यान? हर महिला के बैग में जरूर होनी चाहिए ये चीजें

क्या पीरियड्स के दौरान आप ट्रैवल करने जा रहे हैं? अगर हां, तो अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखें, ताकि आपको ट्रैवल के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आइए जानते हैं इस बारे में-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 28, 2026 7:07 AM IST

Medically Verified By: Dr Yashica Gudesar

Image Credit : ChatGPT

ट्रैवलिंग का प्लान कितना भी एक्साइटिंग क्यों न हो, अगर उसी दौरान पीरियड्स आ जाएं तो महिलाओं के लिए सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लंबा सफर, बदलता मौसम, घंटों बैठना और साफ वॉशरूम की कमी कई बार महिलाओं को परेशान कर देती है। वहीं, इसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। ऐसे में ट्रैवलिंग की तैयारी करने के दौरान कुछ पीरियड्स हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि सफर आरामदायक हो सके। इसकी जानकारी के लिए हमने द्वारका स्थिति मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर एंड यूनिट हेड, ऑब्टेस्टिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. यशिका गुदेसर से बातचीत की है।

डॉक्टर कहती हैं कि ट्रैवल के दौरान छोटी-छोटी गलतियां जैसे- लंबे समय तक एक ही पैड इस्तेमाल करना, हाथ साफ किए बिना पैड बदलना इत्यादि इंटिमेट हेल्थ पर असर डाल सकती हैं। इसलिए ट्रैवलिंग के दौरान कुछ जरूरी चीजों को बैग में रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं-

ट्रैवल बैग में जरूर रखें ये चीजें

अगर आप पीरियड्स के दौरान अपनी ट्रैवलिंग को सफल बनाना चाहते हैं, तो बैग में कुछ जरूरी चीजें रखें। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में-

Menstruation-Hygiene

बैग में जरूर रख लें एक्स्ट्रा पैड या टैम्पॉन

अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो पीरियड्स के दौरान हमेशा जरूरत से ज्यादा पैड या टैम्पॉन साथ रखें। कई बार ट्रैवलिंग के दौरान सही ब्रांड या जरूरी प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए पैड्स रखना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि ट्रैवलिंग के दौरान आपको पैड्स के लिए भटकना ना पड़े।

इंटीमेट वाइप्स जरूर रखें साथ

कई बार ट्रैवलिंग के दौरान रास्तों में साफ पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में क्लीनिंग के लिए पानी का अभाव हो सकता है। इसलिए अगर आप ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे हैं, तो बिना खुशबू वाले इंटिमेट वाइप्स अपने बैग में जरूर रखें। यह काफी मददगार हो सकते हैं। ये सफाई बनाए रखने में मदद करते हैं।

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हैंड सैनिटाइजर भी है जरूरी

पैड बदलने से पहले और बाद में हाथ साफ करना बेहद जरूरी है। ट्रैवल करते समय पानी ना मिलने की स्थिति में आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा कम होता है।

डिस्पोजल बैग भी रखें साथ

यूज किए गए पैड को सही तरीके से डिस्पोज करने के लिए अपने बैग में छोटे से डिस्पोजल बैग जरूर रखें। इससे सफाई बनी रहती है और बदबू की समस्या भी नहीं होती है।

बैग में जरूर रखें एक्स्ट्रा अंडरवियर

बैग पैक करते समय अपने बैग में एक्स्ट्रा अंडरवियर जरूर रखें। ये लंबे सफर में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमेशा एक-दो एक्स्ट्रा कॉटन अंडरवियर साथ रखना अच्छा माना जाता है।

पीरियड्स में ट्रैवल करते समय क्यों बढ़ता है इंफेक्शन का खतरा?

डॉक्टर के अनुसार, ट्रैवल के दौरान लंबे समय तक बैठने, पसीना आने और साफ वॉशरूम की कमी की वजह से बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर सही हाइजीन न रखी जाए, तो खुजली, जलन और वेजाइनल इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

Disclaimer : अगर आपको पता है कि ट्रिप के दौरान पीरियड्स आने वाले हैं, तो पहले से पीरियड किट तैयार कर लें। इससे सफर के दौरान बार-बार चिंता नहीं होगी और आप ट्रिप को ज्यादा आराम से एंजॉय कर पाएंगी। पीरियड्स के दौरान ट्रैवल करना मुश्किल नहीं है, बस सही हाइजीन और थोड़ी तैयारी जरूरी है।