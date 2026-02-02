35 की उम्र में पीरियड्स बंद हो गए? जानें कम उम्र में ही क्यों होने लगा है मेनोपॉज

Menopause Before 35 Years: आमतौर पर मेनोपॉज 45 से 50 साल की उम्र के बीच होता है। लेकिन, आजकल महिलाओं को 35 साल की उम्र में पीरियड्स बंद हो रहे हैं। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

Menopause Before 35 Years: महिलाओं को अपने जीवनकाल में कई तरह के बदलावों से गुजरना पड़ता है। इसमें मेनोपॉज भी एक है। मेनोपॉज वह अवस्था है, जिसमें पीरियड्स पूरी तरह से आने बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मेनोपॉज 45 से 50 साल की उम्र में होता है। यानी 45 साल की उम्र के बाद पीरियड्स पूरी तरह से आने बंद हो सकते हैं। लेकिन, आजकल कई महिलाओं को 35 साल की उम्र में ही मेनोपॉज हो रहा है। इसे मेडिकल भाषा में Premature Menopause या Early Menopause कहा जाता है। यह सिर्फ मासिक धर्म का रुकना नहीं, बल्कि महिलाओं की संपूर्ण सेहत से जुड़ा एक गंभीर विषय है। मेनोपॉज के बाद महिलाएं कंसीव नहीं कर सकती है। मेनोपॉज के दौरान उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। आइए, आईवीएफ एक्सपर्ट एट नर्चर की प्रमुख और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज (Dr. Archana Dhawan Bajaj, Gynaecologist and IVF Expert at Nurture)

मेनोपॉज क्या होता है?

मेनोपॉज वह अवस्था है, जब महिला के अंडाशय (ओवरी), एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कम या बंद कर देता है। इस स्थिति में पीरियड्स पूरी तरह से रुक जाते हैं। अगर 40 साल से पहले पीरियड्स आना स्थायी रूप से बंद हो जाते है, तो इसे समय से पहले मेनोपॉज (Premature Menopause) माना जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, इसमें शामिल हैं-

उम्र से पहले मेनोपॉज के कारण

ज्यादा तनाव में रहने से मेनोपॉज हो सकता है। दरअसल, लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। इससे ओवरी का कार्य प्रभावित होता है और मेनोपॉज उम्र से पहले हो सकता है। अगर आप ज्यादा जंक फूड या फास्ट फूड का सेवन करती हैं, तो भी मेनोपॉज जल्दी हो सकता है। अनहेल्दी फूड्स ओवरी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है और इससे पीरियड्स आने जल्दी बंद हो सकते हैं। इसके अलावा, जो महिलाएं शराब और स्मोकिंग का सेवन करती हैं, उनमें मेनोपॉज उम्र से पहलेहो सकता है। नींद की कमी और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी मेनोपॉज जल्दी हो सकते है। कुछ मामलों में ऑटोइम्यून बीमारियां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करके ओवरी पर हमला कर सकती हैं और इससे जल्दी मेनोपॉज शुरू हो सकता है। अगर आपकी मम्मी को मेनोपॉज उम्र से पहले हो गया था, तो आपको भीऐसा हो सकता है। पीसीओएस, थायराइड और हार्मोन डिसऑर्डर जैसी समस्याओं से जूझ रहीं महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी हो सकता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन या ओवरी सर्जरी कराने के बाद मेनोपॉज उम्र से पहले शुरू हो सकता है।

उम्र से पहले मेनोपॉज शुरू होने के लक्षण

जल्दी मेनोपॉज क्यों है चिंता का विषय?

जल्दी मेनोपॉज बेहद चिंताजनक है। यह न सिर्फ फर्टिलिटी पर असर डालता है। बल्कि, इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोगों, डिप्रेशन और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए 35 साल की उम्र में अलग मेनोपॉज हो रहा है, तो यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है और महिला को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है।

You may like to read

क्या उम्र से पहले वाले मेनोपॉज को रोका जा सकता है?

सभी मामलों में मेनोपॉज को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है। लेकिन, सही समय पर पहचान से इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

नियमित हेल्थ चेकअप और हार्मोनल टेस्ट कराएं।

संतुलित आहार लें। डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी जरूर शामिल करें।

योग, ध्यान और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें।

35 की उम्र में पीरियड्स बंद होना सामान्य नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। समय पर जांच, सही जानकारी और जागरूकता से महिलाएं न सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर रख सकती हैं, बल्कि भविष्य की जटिलताओं से भी बच सकती हैं।