Menopause Before 35 Years: महिलाओं को अपने जीवनकाल में कई तरह के बदलावों से गुजरना पड़ता है। इसमें मेनोपॉज भी एक है। मेनोपॉज वह अवस्था है, जिसमें पीरियड्स पूरी तरह से आने बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मेनोपॉज 45 से 50 साल की उम्र में होता है। यानी 45 साल की उम्र के बाद पीरियड्स पूरी तरह से आने बंद हो सकते हैं। लेकिन, आजकल कई महिलाओं को 35 साल की उम्र में ही मेनोपॉज हो रहा है। इसे मेडिकल भाषा में Premature Menopause या Early Menopause कहा जाता है। यह सिर्फ मासिक धर्म का रुकना नहीं, बल्कि महिलाओं की संपूर्ण सेहत से जुड़ा एक गंभीर विषय है। मेनोपॉज के बाद महिलाएं कंसीव नहीं कर सकती है। मेनोपॉज के दौरान उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। आइए, आईवीएफ एक्सपर्ट एट नर्चर की प्रमुख और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज (Dr. Archana Dhawan Bajaj, Gynaecologist and IVF Expert at Nurture)
मेनोपॉज वह अवस्था है, जब महिला के अंडाशय (ओवरी), एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कम या बंद कर देता है। इस स्थिति में पीरियड्स पूरी तरह से रुक जाते हैं। अगर 40 साल से पहले पीरियड्स आना स्थायी रूप से बंद हो जाते है, तो इसे समय से पहले मेनोपॉज (Premature Menopause) माना जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, इसमें शामिल हैं-
जल्दी मेनोपॉज बेहद चिंताजनक है। यह न सिर्फ फर्टिलिटी पर असर डालता है। बल्कि, इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोगों, डिप्रेशन और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए 35 साल की उम्र में अलग मेनोपॉज हो रहा है, तो यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है और महिला को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है।
सभी मामलों में मेनोपॉज को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है। लेकिन, सही समय पर पहचान से इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
35 की उम्र में पीरियड्स बंद होना सामान्य नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। समय पर जांच, सही जानकारी और जागरूकता से महिलाएं न सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर रख सकती हैं, बल्कि भविष्य की जटिलताओं से भी बच सकती हैं।
