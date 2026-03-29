पुरुषों को साल में एक बार जरूर कराने चाहिए ये 5 टेस्ट, समय रहते होगा निदान और मिलेगा सही इलाज

पुरुषों को हर साल 5 टेस्ट जरूर कराने चाहिए। इससे उन्हें हेल्थ अपडेट मिलेगी और कोई दिक्कत होगी, तो समय पर इलाज संभव हो पाएगा।

Test for Men: क्या पुरुषों को भी हर साल कोई टेस्ट कराना चाहिए? तो इसका जवाब है-हां, पुरुषों को भी अपनी सेहत के बारे में जानकारी लेने के लिए हर साल कुछ टेस्ट जरूर कराने चाहिए। अगर समय-समय पर जांच कराई जाए तो इससे बीमारियों का समय पर पता चलता है और इलाज में आसानी होती है। आपको हर साल किसी गंभीर बीमारी के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ सामान्य टेस्ट कराएं, इससे आपको अपनी हेल्थ अपडेट मिलती रहेगी। हालांकि, अगर आपको कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इस स्थिति में डॉक्टर से मिलें और जरूरी टेस्ट कराएं। लेकिन, अगर आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो भी हर साल इन 5 टेस्ट को जरूर कराना चाहिए। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं-

1. ब्लड प्रेशर चेक कराएं

पुरुषों को साल में एक बार हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जरूर करवाना चाहिए। हाई बीपी की बीमारी बिना किसी लक्षण के विकसित होती है और धीरे-धीरे शरीर को खोखला करती है। अगर लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है, तो दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हर साल बीपी की जांच जरूर करवानी चाहिए। इससे बीमारी का समय पर पता चलता है और हृदय रोगों से बचाव होता है।

2. ब्लड शुगर चेक कराएं

डायबिटीज आजकल एक बेहद आम बीमारी बन गई है। यह न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों की सेहत को भी प्रभावित करता है। डायबिटीज की वजह से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। हाई ब्लड शुगर किडनी, हृदय और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। अगर डायबिटीज का पता शुरुआती जांच में ही चल जाए तो व्यक्ति को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसलिए अगर आप एक पुरुष है, तो साल में एक बार ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर कराएं।

3. कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं

पुरुषों को साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच भी जरूर करानी चाहिए। दरअसल, आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को समय-समय पर कोलेस्ट्रॉक चेक जरूर कराना चाहिए। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। अगर आपको समय पर अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चल जाएगा, तो इसे नियंत्रण में रखना आसान हो सकता है।

4. प्रोस्टेट की जांच

प्रोस्टेट पुरुषों में एक छोटी-सी ग्रंथि है, जो मूत्राशय के नीचे और मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य वीर्य के लिए पौष्टिक तरल पदार्थ बनाना है। उम्र बढ़ने पर प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए हर पुरुष को साल में एक बार प्रोस्टेट की जांच जरूर करानी चाहिए। इससे प्रोस्टेट कैंसर समेत कई अन्य बीमारियों का समय पर निदान और इलाज में मदद मिलती है।

5. बॉडी मास इंडेक्स

हर पुरुष को साल में एक बार बॉडी मास इंडेक्स भी जरूर चेक करना चाहिए। बीएमआई की मदद से संपूर्ण स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद मिलती है। इससे मोटापा और इससे जुड़ी बीमारियों जैसे-डायबिटीज, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर आदि की पहचान करने में मदद मिलती है। अगर बीएमआई ज्यादा है तो ब्लड शुगर और बीपी की जांच भी जरूर कराएं।

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Highlights:

पुरुषों को ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर टेस्ट जरूर कराना चाहिए।

पुरुषों को कोलेस्ट्रॉल की जांच भी समय-समय पर करानी चाहिए।

पुरुषों को हर साल प्रोस्टेट की जांच भी करानी चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।