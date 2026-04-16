रात की शिफ्ट में काम करने वालों में कैंसर का खतरा क्यों बढ़ जाता है? एक्सपर्ट्स से समझें

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Night Shift me Kam Karne ke Nuksan: बहुत से लोग आजकल नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वे रातभर काम करते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उनके शरीर पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि वे नींद तो पूरी ले रहे हैं। लेकिन स्टडी और हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इस पर कई बड़ी रिसर्च हो चुकी हैं और पाया गया है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनमें कैंसर, हार्ट डिजीज और अन्य कई क्रोनिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस बारे में रिजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. जी मेहर कुमार ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया आखिर किस प्रकार नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है।
"आज का लाइफस्टाइल 24×7 बन गया है, जिसमें दिन हो या रात काम करना बराबर हो गया है। आईटी, हेल्थकेयर, मीडिया और इंडस्ट्री जैसे कई सेक्टर में लाखों लोग रात में काम करते हैं। लेकिन लंबे समय तक नाइट शिफ्ट करने से शरीर के अंदर की घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है और उनमें से कैंसर भी एक है।"
Dr. G Mehar Kumar, Director - Medical Oncology, Regency Hospital, Gorakhpur
हमारे शरीर के लिए रात सिर्फ सोने के लिए ही होती है, ताकि शरीर को पर्याप्त रेस्ट मिल सके और अगले दिन के लिए एनर्जी पैदा की जा सके। इन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए शरीर के अंदर एक तरह का सिस्टम होता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है और सरल भाषा में आप इसे शरीर की प्राकृतिक घड़ी भी कह सकते हैं। सर्केडियन रिदम दिन-रात के हिसाब से काम करता है। रात में सोना और दिन में सक्रिय रहना इस सिस्टम का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति लगातार रात में काम करता है और दिन में सोता है, तो यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है।
(और पढ़ें - पूरी नींद लेने के बाद भी थकान क्यों रहती है?)
नाइट शिफ्ट में काम करने से सर्केडियन रिदम का सामान्य चक्र प्रभावित हो जाता है और यही असंतुलन शरीर में हार्मोनल बदलाव पैदा करता है, जो कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। रात के समय शरीर में एक खास हार्मोन बनता है, जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। यह न केवल नींद को नियंत्रित करता है, बल्कि शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम कर कैंसर से भी बचाव करता है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग अक्सर तेज रोशनी में रहते हैं, जिससे मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। इससे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ सकती है और कोशिकाओं के असामान्य विकास यानी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
नियमित और गहरी नींद शरीर के लिए बेहद जरूरी है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों की नींद अक्सर पूरी नहीं हो पाती या उसकी गुणवत्ता खराब होती है। इसका सीधा असर उनके लाइफस्टाइल पर पड़ता है, जिसमें उनकी पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म क्रिया और शरीर के कई जरूरी फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इसके कारण भी उनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और अलग-अलग प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें से कैंसर भी एक है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में निम्न समस्याएं भी देखी जाती है, जिनका सीधा असर उनकी हेल्थ पर ही पड़ता है -
नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दिन में कितनी भी अच्छी नींद लेने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें वह स्लीप क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो रात को मिलती है। लंबे समय से ठीक से सो पाने के कारण नींद की कमी होने लगती है, जिसका सीधा असर इम्यूनिटी पर पड़ता है। कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण शरीर कैंसर कोशिकाओं से प्रभावी तरीके से लड़ नहीं पाता। रात में काम करने वालों की लाइफस्टाइल भी असंतुलित हो जाती है।
नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग भी कुछ हद तक अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर सकते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ चीजों का खासतौर पर ध्यान रखना है -
साथ ही, समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि किसी भी समस्या का पता शुरुआती अवस्था में ही चल सके और समय रहते इलाज शुरू किया जा सके।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
देर रात खाना खाने से डाइजेशन बिगड़ सकता है और मोटापा बढ़ सकता है।
आपको किसी भी चीज या काम करने में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। बीच-बीच में मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन हो सकता है। कोई काम करने या किभी तरह का निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट।
अनिद्रा और नींद की कमी के कारण सिरदर्द, थकान, कब्ज और चिड़चिड़़ापन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
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