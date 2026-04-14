पैरों के तलवों में जलन होना कौन सी बीमारी के लक्षण हैं?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
पैरों के तलवों में जलन महसूस होना एक आम समस्या है, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार हो या लंबे समय तक बनी रहे, तो यह किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है। डॉ. प्रशांत सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट और HOD, इमरजेंसी विभाग, PSRI हॉस्पिटल दिल्ली का कहना है कि पैरों के तलवों की जलन, चुभन और झनझनाहट की समस्या बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर यह रात के समय और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पैरों के तलवों की जलन कई बीमारियों के कारण हो सकती है। इसमें शामिल हैः
पैरों के तलवों में जलन होना डायबिटीज का संकेत होता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने से नसों को नुकसान पहुंचता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। डॉ. प्रशांत सिन्हा का कहना है इस स्थिति में पैरों के तलवों में जलन, सुन्नपन या सुई चुभने जैसा एहसास हो सकता है। यदि समय रहते इसे नियंत्रित न किया जाए, तो यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है।
डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन B12 की कमी भी तलवों में जलन का एक आम कारण है। यह विटामिन नसों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से नसों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, जिससे जलन, झनझनाहट और कमजोरी महसूस हो सकती है। मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी लोगों में विटामिन बी12 की कमी ज्यादा देखी जाती है।
थायराइड हार्मोन के असंतुलित होने पर पैरों के तलवों में जलन होती है।
खानपान और खराब लाइफस्टाइल के कारण थायराइड असंतुलन भी पैरों के तलवों में जलन का कारण बन सकता है।
थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और इसके असंतुलन से नसों और मांसपेशियों पर असर पड़ सकता है, जिससे पैरों में जलन या दर्द महसूस होता है।
पैरों में जलन का कारण फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, खासकर तब जब पैरों में पसीना ज्यादा आता हो या लंबे समय तक नमी बनी रहती हो। इस स्थिति में जलन के साथ खुजली, लाल पन और त्वचा छिलने जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं।
नसों की कमी के कारण भी पैरों के तलवों में जलन हो सकती है।
इसके अलावा, किडनी रोग या नसों से जुड़ी अन्य समस्याएं भी इस लक्षण के पीछे हो सकती हैं। लंबे समय तक खड़े रहना, गलत फिटिंग के जूते पहनना या अधिक गर्मी में रहने से भी अस्थायी जलन हो सकती है।
डॉ. प्रशांत सिन्हा बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पैरों में तलवों की जलन लगातार बनी रहती है। इसके साथ ही, पैरों के तलवों में दर्द, सुन्नपन या कमजोरी भी महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस स्थिति में मरीज का तुरंत इलाज किया जाए तो भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information