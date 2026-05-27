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भारत के पड़ोसी देश में फैले इस वायरस से अब तक हो चुकी है 500 बच्चों की मौत, भारत को कितना खतरा?

जहां दुनिया इबोला और हंतावायरस के मामलों को ट्रैक करने में बिजी है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में खसरा फैलाने वाले वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है, जिसके कारण कुछ महीनों में ही 500 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है।

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 27, 2026 11:23 AM IST

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measles outbreak bangladesh (Image Credit: Chatgpt)

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में मीजल्स (खसरा) का वायरस संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है और स्थिति काफी खराब हो गई है। देश में अब तक अब तक 60000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 500 से ज्यादा बच्चों की इससे मौत हो चुकी है। दुनिया जहां जहां हंतावायरस और इबोला वायरस पर ध्यान लगाकर बैठी थी, उसके पीछे मीजल्स वायरस ने बांग्लादेश में गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। एशिया इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी में एशिया की तरफ से डेप्यूटी रीजनल डायरेक्टर हसीना रहमान ने NPR को बताया कि इस बारे में हम शुरू से ही इस बारे में दुनिया को चिल्ला-चिल्ला कर बता रहे हैं कि यह एक गंभीर स्थिति है, लेकिन फिर भी इसपर ध्यान नहीं दिया गया।

मार्च से शुरू हुआ था खसरा

नेशनल पब्लिक रेडियो (npr.org) की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के मध्य से खसरे का वायरस (Measles morbillivirus) तेजी से फैलना शुरू हो गया था और कुछ ही महीनों में अब तक 60,000 से भी ज्यादा खसरे के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ ही महीनों में लगभग 528 मौत हो चुकी हैं। खसरे से संक्रमित और मरने वालों में ज्यादातर संख्या बच्चों की है।

(और पढ़ें - वैज्ञानिकों ने खसरे के इलाज के लिए खोजी खास एंटीबॉडी)

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बांग्लादेश में क्यों बढ़ रहे हैं खसरा के मामले

इस पर UNICEF का कहना है कि पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश में मीजल्स के मामले तेजी से बढ़ने का कारण यह है कि बच्चों को मीजल्स की पर्याप्त वैक्सीन नहीं लग पा रही हैं। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन (EPI) के अनुसार बच्चों को मीजल्स-रूबेला वैक्सीन की दो डोज लगना जरूरी है, जो पहली बच्चे के 9 महीने का होने पर और दूसरी 15 महीने का होने पर लगाई जानी चाहिए।

बकरीद के मौके पर वायरस फैलने का रिस्क

बांग्लादेश में बकरीद का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाएगा, लोग इकट्ठा होंगे सड़कों और मार्केट्स में भी भीड़ जमा होगी, जिससे मीजल्स वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स भी चिंतित हैं और लोगों को उचित सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अगर उचित सावधानियां बरतते हुए बकरीद का त्यौहार मनाया जाए तो स्थिति को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

भारत को कितना खतरा?

कोरोना वायरस की तरह ही मीजल्स वायरस भी एयरबोर्न होता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा संक्रामक होता है। मीजल्स का वायरस हवा में 2 घंटे तक रह सकता है, उदाहरण के लिए अगर किसी कमरे में 2 घंटे पहले कोई मीजल्स का मरीज आया था, तो उसके बाद आने वाले लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं।

अगर खसरा के वायरस के फैलने की क्षमता को देखा जाए तो पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत में यह वायरस तेजी से फैल सकता है। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2024 तक भारत ने मीजल्स वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगभग 96 प्रतिशत से भी ज्यादा कवर कर ली थी और दूसरी डोज 92 प्रतिशत से भी ज्यादा कवर कर ली थी।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल बांग्लादेश में फैल रही खसरा बीमारी से जुड़ी कुछ जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More