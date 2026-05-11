खसरे से अब लड़ना होगा आसान? वैज्ञानिकों ने खोजी असरदार एंटीबॉडीज

खतरा के इलाज और बचाव के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है, जो इस इन्फेक्शन से काफी हद तक आपको बचा सकता है। आइए इस लेख में इस रिसर्च के बारे में विस्तार से जानते हैं-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 11, 2026 11:20 AM IST

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Study on Measles Treatmeent : खसरा एक बेहद ही संक्रामक बीमारी मानी जाती है, जिसके इलाज और बचाव को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पहली बार शोधकर्ताओं ने ऐसे ह्यूमन एंटीबॉडीज की खोज की है, जो खसरा इन्फेक्शन को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। यह खोज भविष्य में खसरे के लिए पहली एंटीबॉडी-आधारित थेरेपी का रास्ता खोल सकती है।

यह स्टडी Cell Host & Microbe में प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एंटीबॉडीज सिर्फ संक्रमण से पहले सुरक्षा देने का काम नहीं करतीं, बल्कि वायरस के संपर्क में आने के बाद भी इलाज में मदद कर सकती हैं।

शोधकर्ताओं ने एक ऐसी महिला के रक्त के नमूनों का अध्ययन किया, जिसे कई साल पहले खसरे का टीका लगाया गया था। उसके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज वायरस के दो महत्वपूर्ण हिस्सों फ्यूजन प्रोटीन और H अटैचमेंट प्रोटीन से चिपककर उसे निष्क्रिय कर देते हैं। इससे वायरस शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता।

500 गुना तक कम हुया वायरस

वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जब इन एंटीबॉडीज को चूहों जैसे पशु मॉडल में इस्तेमाल किया गया, तो वायरस का स्तर 500 गुना तक कम हो गया। खास बात यह रही कि 3A12 नामक एक एंटीबॉडी ने वायरस को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। यह परिणाम संक्रमण से पहले और संक्रमण के 24 से 48 घंटे बाद दोनों स्थितियों में प्रभावी रहे।

वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों के लिए है कारगर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इनमें कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज, कीमोथेरेपी से गुजर रहे लोग और एक साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। फिलहाल ऐसे लोगों के पास हर्ड इम्यूनिटी यानी समाज के अधिकतर लोगों के टीकाकरण पर निर्भर रहने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं है।

यह रिसर्च ऐसे समय में सामने आई है, जब दुनिया के कई हिस्सों में खसरे के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। अमेरिका में पिछले कई दशकों में खसरे के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन को लेकर फैल रही गलत जानकारी और लोगों में बढ़ती हिचकिचाहट इसके पीछे बड़ी वजह है।

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हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह नई एंटीबॉडी थेरेपी वैक्सीन का विकल्प नहीं होगी। खसरे से बचाव का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका अब भी वैक्सीनेशन ही है। लेकिन जिन लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच सकती या जिन पर वैक्सीन असरदार नहीं होती, उनके लिए यह खोज उम्मीद की नई किरण बन सकती है

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