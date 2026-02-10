बच्चों, किशोरों, वयस्कों और बुजुर्गों में मिर्गी का इलाज होता है अलग-अलग, डॉक्टर बता रहे हैं इसके बारे में

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Managing Epilepsy at Different Ages Why One Approach Doesn't Fit All: मिर्गी (Epilepsy) एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसे अक्सर लोग केवल “दौरे पड़ने की समस्या” समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं दूर होती है। भारत जैसे देश में मिर्गी की बीमारी को उम्र से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मिर्गी की बीमारी किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकती है। मिर्गी जैसी बीमारी का इलाज हर उम्र में अलग तरीके से होता है।
ShardaCare-Healthcity के वरिष्ठ निदेशक एवं तंत्रिका विज्ञान प्रमुख डॉ. अतामप्रीत सिंह (Dr. Atampreet Singh, Senior Director & Head - Neurosciences, ShardaCare-Healthcity) का कहना है- आज मेडिकल साइंस इस बात पर जोर देता है कि मिर्गी का इलाज पर्सनलाइज्ड यानी व्यक्ति-विशेष और उम्र-विशेष होना चाहिए। मिर्गी का इलाज पर्सनलाइज्ड हो, तो इससे बीमारी के जल्दी सही होने की संभावना रहती है।
डॉ. अतामप्रीत सिंह बताते हैं - जब बच्चों में मिर्गी के इलाज की बात आती है, तो ये सिर्फ दौरे को मैनेज करने तक सीमित नहीं होता है। बच्चों में मिर्गी का इलाज उम्र में दिमाग, शरीर और व्यक्तित्व तीनों के विकास को ध्यान में रखकर करना होता है। बच्चों में मिर्गी का इलाज कम दवाओं के साथ परिवार की मदद के तहत किया जाता है। छोटे बच्चों में मिर्गी का इलाज करने के लिए माता-पिता, शिक्षक और डॉक्टर-तीनों का तालमेल बेहद जरूरी होता है। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा, फर्स्ट-एड की जानकारी और सामाजिक स्वीकार्यता बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाती है।
बच्चों की तुलना में किशोरों में मिर्गी का इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये उम्र थोड़ी सेंसिटिव होती है। ऐसे में अगर मिर्गी साथ हो, तो चुनौतियां दोगुनी हो जाती हैं। किशोरों में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण दौरे बढ़ भी जाते हैं। इससे दोस्तों के साथ बातचीत करने में डर और समाज से कनेक्टिविटी खत्म होने का भी दबाव बनता है।
हमारे साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि किशोरों में मिर्गी का इलाज केवल मेडिकल नहीं, बल्कि साइको-सोशल भी होता है। डॉक्टर को यह समझना पड़ता है कि इलाज के दौरान मरीज क्या महसूस कर रहा है, मरीज को किन बातों से खुशी मिल रही है और किन बातों से डर लग रहता है।
किशोरों में खुली बातचीत, काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान और जीवनशैली में सुधार करके मिर्गी का इलाज किया जा सकता है।
वयस्क अवस्था में मिर्गी का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि करियर, परिवार और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है।
डॉक्टर बताते हैं कि काम का तनाव, नींद की कमी, शराब, खराब जीवनशैली और सही पैटर्न से दवाएं न लेने से वयस्कों में मिर्गी के दौरे बढ़ते ही चले जाते हैं। ऐसे में वयस्कों में मिर्गी का इलाज करते समय काम की जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और गर्भावस्था में सुरक्षित इलाज जैसी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। इस उम्र में क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। सही दवा, नियमित फॉलो-अप और हेल्दी लाइफस्टाइल से अधिकतर लोग एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
बुजुर्गों में मिर्गी अक्सर अकेली बीमारी नहीं होती। यह स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, ट्यूमर या डिमेंशिया जैसी स्थितियों से जुड़ी हो सकती है। बुजुर्गों में मिर्गी का इलाज करते समय दवाओं के साइड इफेक्ट्स, गिरने और उन पर किन बातों को लेकर सामाजिक दबाव बन रहा है, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर मिर्गी के इलाज का
मकसद सिर्फ दौरे रोकना नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन बनाए रखना होता है।
डॉ. अतामप्रीत सिंह कहते हैं कि मिर्गी एक जीवन भर रहने वाली बीमारी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन सीमित हो जाए। सही उम्र में सही रणनीति, व्यक्ति-विशेष के अनुसार इलाज और लगातार सहयोग से मिर्गी को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को मिर्गी की परेशानी है, तो इस बारे में घबराने की बजाय इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
