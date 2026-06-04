मालवीय नगर अग्निकांड में आग से ज्यादा धुआं बना मौत की वजह, धुएं में फंसने पर सबसे पहले क्या करें?

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Written By: Anju Rawat | Published : June 4, 2026 5:28 PM IST
Medically Verified By: Dr. Manav Manchanda
हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर में एक भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। दरअसल, होटल में आग तेजी से फैल गई और धुआं भर गया। इससे लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हुई, कुछ लोग खिड़कियों से कूदने पर मजबूर हो गए तो कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन, इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात है कि ज्यादातर लोगों की मौत जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई है यानी धुएं की वजह से। आइए, इस लेख में एशियन हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर एवं स्लीप मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर और एचओडी डॉ. मानव मनचंदा से जानते हैं कि धुआं कितना खतरनाक होता है और इस स्थिति में लोगों को अपना बचाव कैसे करना चाहिए?
मालवीय नगर के अग्निकांड में लोगों को बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला और धुएं की वजह से कुछ ही मिनटों में कई लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि जब आग की वजह से धुआं फैलता है, तो यह सिर्फ धुंध नहीं होती है। यह धुआं कई जहरीली गैसों का मिश्रण होता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है-कार्बन मोनोऑक्साइड। धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर की तरह काम करता है, इसके संपर्क में आने से लोगों की जान चली जाती है।
जब आग ज्यादा फैल जाती है, तो धुएं का असर धीरे-धीरे नहीं बल्कि तेजी से होता है। धुआं कुछ ही मिनटों में आग लोगों की जान ले सकता है। इस दौरान कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं।
जब ये संकेत नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि धुएं की वजह से व्यक्ति को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है।
ज्यादातर लोग आग की लपटों को सबसे खतरनाक मानते हैं। लेकिन, आग से ज्यादा इसका धुआं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मालवीय नगर अग्निकांड ही नहीं,कई मामलों में देखा जाता है कि लोगों की मौत आग की तुलना में धुआं से ज्यादा होता है।
आग या धुएं में फंसने पर कुछ उपायों को आजमाकर आप अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं।
Disclaimer: मानवीय नगर अग्निकांड में कई लोगों ने अपनी जान गवां दी। लेकिन, इस मामले मेंकई लोगों ने धुएं की वजह से अपनी जान गंवाई। इस स्थिति में आप ऊपर बताए गए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।