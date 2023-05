Reasons of heart attack in women: कम उम्र की महिलाओं में हार्ट अटैक के कारण, डायबिटीज और स्मोकिंग सहित इन 7 वजहों से बढ़ता है रिस्क

इस स्टडी के निष्कर्षों के अनुसार, कम उम्र की महिलाओं में हार्ट अटैक के 7 बड़े कारण होते हैं।

Reasons of heart attack in women: पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक की संभावना के बारे में अक्सर बातें होती हैं वहीं, एक नयी स्टडी में यह समझने की कोशिश की गयी है कि कम उम्र की महिलाओं को हार्ट अटैक क्यों आते हैं। गौरतलब है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हार्ट अटैक का रिस्क और हार्ट अटैक से मृत्यु का रिस्क 20 प्रतिशत अधिक बताया जाता है। वहीं, इस नयी स्टडी में हार्ट अटैक से जुड़े कुछ पूर्व संकेतों और कारकों के बारे में भी बताया गया है जिनसे मदद से कम उम्र में महिलाओं में हार्ट अटैक के रिस्क को समझने में भी आसानी होती है। इस रिसर्च का आयोजन किया येल यूनिवर्सिटी (Yale University) के शोधकर्ताओं ने, और इस स्टडी के निष्कर्षों के अनुसार हार्ट अटैक या अक्यूट मायोकॉर्डिअल इफार्क्शन (acute myocardial infarction) के पूर्व संकेतों और कारणों की पहचान करने के बारे में बात की गयी। इस स्टडी के निष्कर्षों के अनुसार, कम उम्र की महिलाओं में हार्ट अटैक के 7 बड़े कारण होते हैं। (major risk factors associated with heart attacks in young women in Hindi.)

कम उम्र में महिलाओं को हार्ट अटैक आने के कारण

जेंडर और उम्र से भी बढ़ता है हार्ट अटैक का रिस्क

स्टडी के अनुसार,“कम उम्र की महिलाओं में उनकी कमजोर उम्र के कारण हार्ट अटैक एक गम्भीर स्थिति होती है। वहीं, इससे पहले की स्टडीज में देखा गया कि, अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में कम उम्र की महिलाओं और अपनी उम्र के पुरुषों की तुलना में हार्ट अटैक से मृत्यु का खतरा अधिक होता है। वहीं, नयी स्टडी में कहा गया कि महिलाओं का जेंडर या लिंग हार्ट अटैक का एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। (Gender differences in heart attack risk)

हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकती हैं ये स्थितियां

इस स्टडी के दौरान 2,200 से अधिक मरीजों के डेटा का अध्ययन किया जाता है। जिसके अनुसार जेंडर या लिंग अक्यूट मायकॉर्डिअल इफार्क्शन का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। वहीं, शोधकर्ताओं ने 2,200 ऐसे लोगों का भी अध्ययन किया जिन्हें एएमआई का खतरा नही है। शोधकर्ताओं के अनुसार, स्टडी के दौरान जो सबसे बड़ी बात सामने आयी उसके अनुसार कम उम्र की महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक का खतरा अलग-अलग होता है। वहीं, 84 प्रतिशत महिलाओं में हार्ट अटैक के 7 मुख्य कारण इस प्रकार हैं-

डायबिटीज (diabetes)

(diabetes) डिप्रेशन (depression)

हाइपरटेंशन (hypertension)

स्मोकिंग (smoking)

हार्ट अटैक का पारिवारिक इतिहास (family history)

गरीबी ( low household income)

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल (high cholesterol)

पुरुषों में हार्ट अटैक की 2 बड़ी वजहें

शोधकर्ताओं का कहना है कि जब बात हार्ट अटैक की आती है तो महिलाओं में डायबिटीज (Diabetes and risk of heart attack) एक बड़े कारक के तौर पर उभरकर सामने आता है। महिलाओं में हाई ब्लड शुगर लेवल की समस्या कम उम्र में हार्ट अटैक का एक बड़ा कारक बनकर उभरा वहीं, घर की आर्थिक स्थिति और हाई ब्लड प्रेशर लेवल(High Blood Pressure Levels) जैसी स्थितियां भी हार्ट अटैक के प्रमुख कारण (heart attack causes) हैं। वहीं, पुरुषों में स्मोंकिंग (Smoking) या सिगरेट पीने की मौजूदा हालात और पारिवारिक इतिहास हार्ट अटैक का मुख्य कारण हैं।

