महिलाओं में आयरन की कमी होने पर दिखाई देते हैं ये 10 लक्षण, 99 फीसदी महिलाएं इन संकेतों को करती है इग्नोर

What happens if a female has iron deficiency : महिलाओं में आयरन की कमी की शिकायत होना काफी आम हो चुकी है। भारत में कई महिलाएं इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसका कारण पर्याप्त रूप से आयरन न लेना हो सकता है। आयरन की कमी होने पर शरीर कई तरह के संकेत देता है। आइए जानते हैं आयरन की कमी के लक्षण क्या हैं?

Iron Deficiency in Women Symptoms

Iron Deficiency in Women Symptoms : महिलाओं में आयरन की कमी होना काफी आम है। इसका एक मुख्य कारण है हर महीने होने वाले पीरियड्स। पीरियड्स, प्रेग्नेंसी, ब्रेस्टफीडिंग के दौरान महिलाओं में आयरन की ज्यादा कमी देखी जाती है। आयरन की कमी के कई तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे बालों का झड़ना और पतले होना, बार-बार चक्कर आना, सिरदर्द और लगातार थकान होना। वैसे तो ये लक्षण काफी दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें सामान्य समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि, लंबे समय तक बनी रहने वाली आयरन की कमी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में बॉडी में आयरन का सही लेवल बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। खैर, इस आर्टिकल में हम आपको आयरन की कमी के लक्षण और उनकी पूर्ति के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं-

महिलाओं में आयरन की कमी के लक्षण क्या हैं?

पर्याप्त आराम के बाद भी लगातार थकान और कमजोरी पीली या बेजान त्वचा व डार्क सर्कल्स का बढ़ना सांस फूलना दिल की धड़कन तेज होना सिरदर्द, चक्कर आना, ध्यान लगाने में दिक्कत और याददाश्त कमज़ोर होना बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, बाल पतले होना, और नाखून कमज़ोर या चम्मच के आकार के होना ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम होने के कारण हाथ-पैर ठंडे रहना कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण बार-बार इन्फेक्शन होना बर्फ, चॉक या मिट्टी जैसी चीज़ों की अजीब क्रेविंग होना रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जो खासकर रात में ज़्यादा महसूस होता है

महिलाओं में आयरन की पूर्ति के तरीके

आयरन से भरपूर डाइट लें

अगर किसी महिला को आयरन की कमी की समस्या है, तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट में सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए आप मेथी, दाल और छोले जैसे आयरन से भरपूर चीजों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, कोई भी डाइट शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। आप आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आयरन को विटामिन C के साथ मिला सकते हैं।

आयरन सप्लीमेंट्स

अगर आप तेजी के साथ आयरन की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आयरन सप्लीमेंट्स का सेवनकरना शुरू कर सकते हैं। दरअसल, जब सिर्फ खाना पर्याप्त नहीं होता है, तो आयरन की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्स लेना एक सही विकल्प होता है। हालांकि, सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है।

मेडिकल जांच कब करवाएं?

स्त्री रोग विशेषज्ञों की मानें, तो हीमोग्लोबिन, सीरम फेरिटिन और आयरन स्टडीज सहित एक साधारण ब्लड टेस्ट महिलाओं में आयरन की कमी की पुष्टि करने में मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपचार केवल सप्लीमेंट्स पर केंद्रित नहीं होना चाहिए।

अगर आपको हैवी पीरियड्स होते हैं या फिर आयरन के अवशोषण में समस्या आती है, तो उसे मैनेज करना बी उतना ही जरूरी होता है। शुरुआती इलाज आयरन के कम लेवल को खत्म कर सकता है, ताकि एनीमिया जैसी दिक्कत ना हो। इसलिए अगर आपको छोटे-छोटे काम करने के बाद भी थकान हो जाती है, तो इसे नजरअंदाज न करें।

