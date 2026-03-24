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महिलाओं में टीबी के लक्षण क्या हैं? जानें, समय रहते कैसे करें पहचान

Symptoms of TB in Women: टीबी के लक्षण लगभग हर एक व्यक्ति में समान होते हैं। अगर आपको 3 सप्ताह से अधिक समय से खांसी हो रही है, तो इस स्थिति में फौरन डॉक्टर की मदद लें। आइए जानते हैं अन्य लक्षणों के बारे में-

महिलाओं में टीबी के लक्षण क्या हैं? जानें, समय रहते कैसे करें पहचान
Sympyoms of TB in Women
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Shubham Sharma

Written by Kishori Mishra |Published : March 24, 2026 9:49 AM IST

Sympyoms of TB in Women : क्या आप काफी समय से खांस रहे हैं? क्या लंबे समय से  दवा  लेने के बाद भी आपको खांसी रूक नहीं रही है? अगर हां, तो यह टीबी के संकेत हो सकते हैं। टीबी को Tuberculosis नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी होती है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों जैसे हड्डियां, लसीका ग्रंथियां और जननांगों को भी प्रभावित करती है।lमहिलाओं में टीबी की पहचान कई बार देर से होती है, क्योंकि इसके लक्षण सामान्य बीमारियों जैसे लगते हैं। समय पर पहचान न होने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। डॉ. शुभम शर्मा, कंसल्टेंट, पल्मोनोलॉजी, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर का कहना है कि टीबी के लक्षण लगभग हर एक व्यक्ति में एक समान दिखते हैं। हालांकि, कुछ लक्षण महिलाओं में अलग हो सकते हैं। आइए विस्तार से  जानते हैं महिलाओं में टीबी के लक्षण क्या है?

महिलाओं में टीबी के शुरुआती लक्षण

महिलाओं में टीबी के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं और शुरुआत में हल्के नजर आते हैं। लगातार खांसी इस बीमारी का सबसे आम संकेत माना जाता है। यदि खांसी तीन हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है।

थकान और कमजोरी होना

थकान और कमजोरी भी शुरुआती संकेतों में शामिल होती है। महिला खुद को बिना किसी भारी काम के भी थका हुआ महसूस करती है। हल्का बुखार, खासकर शाम के समय, भी एक सामान्य लक्षण माना जाता है।

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वजन कम होना और भूख में कमी

टीबी से पीड़ित महिला का वजन बिना किसी स्पष्ट कारण के कम होने लगता है। इसके साथ ही भूख में कमी महसूस होती है। यह बदलाव धीरे-धीरे होता है, इसलिए कई बार इसे सामान्य कमजोरी समझ लिया जाता है।

खांसी में खून आना और सीने में दर्द

जब बीमारी आगे बढ़ती है, तब खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाता है। यह एक गंभीर संकेत माना जाता है और तुरंत जांच की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता है, खासकर सांस लेते समय।

सिर्फ महिलाओं में दिखते हैं टीबी के ये लक्षण

पीरियड्स अनियमितता - महिलाओं में टीबी कई बार फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है। अगर टीबी जननांगों तक पहुंचती है, तो मासिक धर्म में अनियमितता देखने को मिलती है। कुछ मामलों में बांझपन की समस्या भी विकसित होती है।

गर्दन या बगल में गांठ जैसा महसूस होना - लसीका ग्रंथियों में सूजन भी महिलाओं में आम तौर पर देखी जाती है। गर्दन या बगल में गांठ जैसी सूजन महसूस होती है, जो दर्दरहित हो सकती है।

रात में पसीना आना और लगातार बुखार - रात में अत्यधिक पसीना आना टीबी का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसके साथ हल्का लेकिन लगातार रहने वाला बुखार भी जुड़ा रहता है। यह स्थिति कई हफ्तों तक बनी रहती है।

किन महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है

कमजोर इम्यून सिस्टम वाली महिलाओं में टीबी का खतरा अधिक होता है। कुपोषण, मधुमेह, एचआईवी संक्रमण और लंबे समय तक तनाव इस जोखिम को बढ़ाते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहने वाली महिलाओं में संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है।

समय पर पहचान क्यों है जरूरी

टीबी का इलाज संभव होता है, लेकिन इसके लिए समय पर पहचान जरूरी मानी जाती है। देर से इलाज शुरू होने पर यह बीमारी शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती है और उपचार जटिल हो जाता है।

अगर कोई महिला लगातार खांसी, वजन कम होना, बुखार या कमजोरी जैसे लक्षण महसूस करती है, तो तुरंत जांच करवाई जाती है। जांच के लिए बलगम टेस्ट, एक्स-रे और अन्य जांचें की जाती हैं।

टीबी से  कैसे रहें सुरक्षित?

टीबी से बचाव के लिए साफ-सफाई और पोषण पर ध्यान दिया जाता है। संतुलित आहार इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचाव किया जाता है और जरूरत पड़ने पर मास्क का उपयोग किया जाता है।

समय पर इलाज शुरू करने से टीबी पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है और जागरूकता बनाए रखना सबसे जरूरी कदम माना जाता है।

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Highlights

  • पीरियड्स अनियमितता टीबी के लक्षण हो सकते हैं।
  • 3 सप्ताह तक खांसी रहना टीबी का लक्षण हो सकता है।
  • टीबी से बचने के लिए साफ-सफाई और पोषण का ध्यान रखें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More