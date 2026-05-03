किन गलतियों के कारण फेफड़ों से जुड़ी जानलेवा बीमारियां होने लगती हैं?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 3, 2026 8:23 PM IST
हम डाइट में क्या ले रहे हैं इस बात की तो बड़ी चिंता करते हैं और पूरी तरह से ये समझते है कि अच्छा खाना खाने से हम हेल्दी रहते हैं और अगर खाना अच्छा नहीं है तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसा सोच पाते हैं कि सांस के साथ जो हवा में मिलकर हमारे अंदर जा रहा है, उससे हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है। फेफड़े हमारे शरीर के वे अंग हैं 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन देखा है कि हम हार्ट जितनी वैल्यू अक्सर इन्हें नहीं देते हैं। यही कारण है कि इनसे जुड़ी कुछ गलतियां करते रहते हैं और हेल्थ से जुड़ी कई छोटी-मोटी गलतियां करते रहते हैं। यही कारण है कि हम कई छोटी-मोटी गलतियां करते रहते हैं, जिनका सीधा असर हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि हम अनजाने में वो कौन-सी बड़ी चूक कर रहे हैं, जिससे ये फेफड़े गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।
स्मोकिंग फेफड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बाकी सारी चीजें सही है। सिगरेट, हुक्का और अन्य स्मोकिंग के तरीकों के साथ-साथ धुएं की जो भी चीजें हैं वे आपके फेफड़ों के लिए उतनी ही खतरनाक है और यह बात आपको जरूर समझनी होगी। चाहे व ट्रैफिक का धुआं हो या फिर किसी फैक्ट्री का धुआं इनके संपर्क में आते ही फेफड़े खराब होने के लक्षण दिखने लगते हैं।
क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक हो सकती है। सिर्फ धुआं ही नहीं बल्कि जहां बहुत ज्यादा धूल-मिट्टी है वहां पर नाक पर कपड़ा रखकर या मास्क आदि का इस्तेमाल करते हुए ही वहां से निकलें। क्योंकि धूल व मिट्टी आदि सीधे आपके फेफड़ों में जाकर जमती है, तो इससे लंग इन्फेक्शन का कारण बनता है।
जरूरी नहीं है कि जो खुशबू आपको अच्छी लगे वह आपके फेफड़ों को भी अच्छी लग रही हो। घर के अंदर अक्सर बहुत सी खुशबू होती हैं, जो अच्छी तो लगती हैं लेकिन वे हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। बंद कमरे में अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाली कॉइल और यहां तक कि किचन के तड़के की खुशबू भी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने घर को हवादार रखें।
अगर आपका शरीर आलसी हो गया है, तो समझ लीजिए आपके फेफड़े भी आलसी हो चुके हैं और आपके शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने की उनकी क्षमता भी कम होने लगती है। इसलिए जिस प्रकार आप एक्सरसाइज करने से आपका शरीर के अंदर शक्ति बढ़ने लगी है, उसी प्रकार आपके फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ने लगती है। इसलिए अक्सर हम यह गलती कर देते हैं और आसल जीवन के कारण अपने फेफड़ों को भी आलसी बना लेते हैं।
अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपके फेफड़ों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। आपके लिए जरूरी है कि आप आज से ही अपने फेफड़ों को गंभीरता से लेना शुरू कर दें, आप किस हवा में सांस ले रहे हैं यह जरूर देखें। इस बात का ध्यान भी रखें कि अगर आप घर पर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप साफ हवा में ही सांस ले रहे हैं। इसके साथ-साथ कुछ अन्य चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है जैसे -
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ प्री-डायबिटीज और फेफड़ों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां देना हैं और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल लंग्स से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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