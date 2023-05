गुजरात-पंजाब में गाय-भैसों में दिखी मंकीपॉक्स जैसी बीमारी लम्पी स्किन डिज़िज़,जानें इंसानों में इस बीमारी के फैलने का रिस्क कितना

Lumpy Skin Diseases In India: मंकीपॉक्स और कोरोना वायरस संक्रमण के बीच गुजरात मे जानवरों में लम्पी स्किन बीमारी फैल रही है। यह एक प्रकार की वायरल बीमारी है जिसके चलते गुजरात राज्य में तकरीबन 100 जानवरों की मौत हो गयी है। मिली जानकारी के अनुसार,गुजरात राज्य सरकार द्वारा राज्य के 900 गांवों से लगभग 38000 पशुओं का उपचार कराया जा चुका है। वहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel, CM Gujarat) ने इस बीमारी के पहले मामले की पुष्टि होने के बाद ही राज्य की स्वास्थ्य इकाइओं को पशुपालन मेडिकल और अन्य संबंधित विभागों के साथ एक मीटिंग बुलायी और उन्हें आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जानवरों के इलाज और वैक्सीनेशन से जुड़ी गतिविधियों को युद्ध स्तर पर चलाएं और इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करें । वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात राज्य में एहतियातन अब तक 2 लाख 50 हजार से अधिक जानवरों को वैक्सीन लगायी जा चुकी है। (Lumpy Skin Diseases In India In Hindi)

पंजाब में भी पालतू जानवरों में दिखे लम्पी वायरस के लक्षण

गुजरात की तरह ही पंजाब राज्य में भी दूध देने वाले जानवरों जैसे गाय और भैसों में लम्‍पी स्किन (Lumpy Skin) के लक्षण दिखायी दिए हैं। यह बीमारी चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि, लम्पी वायरस स्किन डिजिज में जो लक्षण दिखायी देते है वह मनुष्यों में दिखने वाले मंकीपॉक्स के लक्षणों से काफी मिलते-जुलते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब राज्‍य सरकार की तरफ से पालतू गायों और भैंसों में लम्पी वायरस स्किन डिजिज के मामले पाए जाने के बाद पशुपालकों के साथ-साथ संबंधित एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और जानवरों में इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर टीमें बनाने के निर्देश दिए है।

लम्‍पी स्किन की बीमारी के कारण और लक्षण क्या हैं?

एक्सपर्ट्स के अनुसार,लम्पी स्किन डिज़िज़ त्वचा से जुड़ी हुई है एक वायरल बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जूं आदि के काटने से फैलती है। इसके अलावा दूषित भोजन खाने या दूषित पानी पीने से भी यह भी बीमारी फैलती। लम्पी वायरस डिजिज से संक्रमित जानवरों में इस प्रकार के लक्षण दिखायी दे सकते हैं:-

बुखार

आंख और नाक से स्राव

मुंह से लार बहना

शरीर में गांठ और नरम छाले पड़ना

दूध देने वाले जानवरों में दूध कम बनना

कमजोरी और खड़े रहने में परेशानी

क्या जावरों से इंसानों मे फैल सकती है यह बीमारी (does Lumpy skin disease affects humans)

मंकीपॉक्स जैसे छाले दिखने के कारण लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि, क्या जानवरों की देखभाल करने वाले लोगों में क्या पशुओं को छूने से लम्पी स्किन की बीमारी उनमें भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, लम्पी स्किन डिजिज (lumpy skin disease) एक संक्रामक बीमारी है जो तेजी से फैलती है। लेकिन, दुधारू जानवरों की देखभाल करने वाले लोगों में पशुओं से यह बीमारी नहीं फैलती है।(

LSD and risk of transmission in humans)

