बच्चेदानी में गांठ क्यों बनती है? जानें इसके लक्षण और कारण

बच्चेदानी में गांठ बनना एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए इस स्थिति को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे स्थिति बिगड़ सकती है।

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बच्चेदानी में गांठ, जिसे फाइब्रॉइड कहा जाता है। ये गर्भाशय की मांसपेशियों में होने वाली असामान्य वृद्धि होती है। ये गांठें कैंसरकारी या गैर-कैंसरकारी हो सकती हैं। बच्चेदानी में गांठ होना महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारी है। इस बीमारी की अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चेदानी में गांठ होने पर न सिर्फ महिलाओं के पीरियड्स प्रभावित होते हैं, बल्कि उन्हें कई तरह की अन्य शारीरिक समस्याएं भी होने लगती हैं। आमतौर पर 25 से 40 साल की उम्र की महिलाओं को बच्चेदानी में गांठ होने का जोखिम ज्यादा रहता है। इसकी वजह से महिलाओं के पीरियड्स और फर्टिलिटी प्रभावित होते हैं। आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं बच्चेदानी में गांठ क्यों बनती है?

बच्चेदानी में गांठ के कारण क्या हैं?

1. हार्मोनल असंतुलन

बच्चेदानी में गांठ बनने का सबसे आम कारण हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। खासकर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हाई लेवल बच्चेदानी में गांठ का कारण बन सकता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल, गर्भाशय की मांसपेशियों की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इससे बच्चेदानी में गांठ बन सकती है।

2. मोटापा और अनहेल्दी डाइट

मोटापा भी बच्चेदानी में गांठ का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा, जो महिलाएं ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करती हैं, उनमें बच्चेदानी में गांठ बन सकती है। शारीरिक गतिविधियों में कमी भी इसके जोखिम को बढ़ाती है।

3. आनुवंशिक

आनुवंशिक कारण की वजह से भी बच्चेदानी में गांठ बन सकती है। अगर परिवार में किसी महिला के बच्चेदानी में गांठ बनी है, तो यह समस्या आपमें भी हो सकती है।

बच्चेदानी में गांठ के लक्षण क्या हैं?

बच्चेदानी में गांठ बनने पर आपको कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-

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लंबे समय तक पीरियड्स रहना

पीरियड्स के दौरान तेज और गंभीर दर्द

पेट के निचले हिस्से में दर्द होना

पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना

बार-बार पेशाब आना

शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना

गर्भधारण में मुश्किल होना

बच्चेदानी में गांठ का इलाज क्या है?

बच्चेदानी में गांठ का इलाज स्थिति और आकार पर निर्भर करता है।

बच्चेदानी में गांठ का इलाज हार्मोनल संतुलन बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर कुछ दवाइयां लिख सकते हैं।

बच्चेदानी में गांठ का इलाज करने के लिए कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।

जब गांठ का आकार काफी बड़ा होता है, तो इस स्थिति में डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं।

बच्चेदानी में गांठ होने पर क्या करें?

बच्चेदानी में गांठ होने पर रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें।

गांठ होने पर बैलेंस डाइट लें और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खाएं।

वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें।

Highlights:

बच्चेदानी में गांठ एक गंभीर समस्या है।

बच्चेदानी की गांठें कैंसरकारी या गैर-कैंसरकारी हो सकती हैं।

बच्चेदानी में गांठ होने पर सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।