कम पानी पीने से वर्किंग महिलाओं को हो सकता है किडनी स्टोन, डॉक्टर से जानें कैसे रखें खुद को सुरक्षित

कामकाजी महिलाएं अक्सर बिजी होने के चलने पर्याप्त रूप से पानी नहीं पी पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानी हो सकती है। इसमें किडनी स्टोन का खतरा भी शामिल है। आइए जानते हैं इस बारे में-

आज की भागती दौड़ती जिंदगी में वर्किंग महिलाओं की दिनचर्या काफी ज्यादा व्यस्त रहती है। ऑफिस की मीटिंग्स, लगातार बैठकर काम करना और समय की कमी के कारण कई बार सबसे जरूरी चीज भी नजरअंदाज हो जाती है, और वह है पर्याप्त पानी पीना। कम पानी पीने की यह आदत धीरे धीरे किडनी से जुड़ी समस्याओं का कारण बनती है। इन्हीं समस्याओं में से एक है किडनी स्टोन, जिसका खतरा आज कामकाजी महिलाओं में तेजी से देखा जाता है। जयपुर स्थित नारायणा अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉ. हरीश कस्वां का कहना है कि कामकाजी महिलाओं में अक्सर डिहाइड्रेशन की परेशानी देखी जाती है, क्योंकि वे कामकाज में व्यक्त होने के चलते सही मात्रा में पानी नहीं पी पाता हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में-

कम पानी और किडनी स्टोन के बीच है सीधा संबंध

डॉक्टर कहते हैं कि शरीर में किडनी का काम खून को फिल्टर करना और शरीर से विषैले पदार्थों को यूरिन के जरिए बाहर निकालना होता है। जब शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता, तब यूरिन गाढ़ा हो जाता है। ऐसे में कैल्शियम, ऑक्सालेट और यूरिक एसिड जैसे मिनरल्स यूरिन में जमा होने लगते हैं।

ये मिनरल्स धीरे धीरे क्रिस्टल बनाते हैं और बाद में यही क्रिस्टल किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। पर्याप्त पानी पीने से यूरिन पतला रहता है और इन मिनरल्स को जमा होने का मौका कम मिलता है।

कामकाजी महिलाओं में यह समस्या क्यों बढ़ती है?

कामकाजी महिलाओं में कम पानी पीने की समस्या कई कारणों से देखी जाती है। कई महिलाएं काम के दौरान बार बार वॉशरूम जाने से बचने के लिए पानी कम पीती हैं। लंबे समय तक मीटिंग्स में बैठना या लगातार स्क्रीन के सामने काम करना भी पानी पीने की आदत को प्रभावित करता है।

कुछ मामलों में महिलाओं में यह भी देखा जाता है कि वे दिन भर चाय या कॉफी पीती रहती हैं, लेकिन सादा पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीतीं। कैफीन वाले पेय पदार्थ शरीर में हल्का डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

किडनी स्टोन के शुरुआती संकेत क्या हैं?

किडनी स्टोन बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और शुरुआत में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पीठ या कमर के एक तरफ तेज दर्द महसूस होना एक सामान्य संकेत माना जाता है। इसके अलावा पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब आने की इच्छा होना या पेशाब का रंग गहरा होना भी संकेत देता है कि शरीर में पानी की कमी हो सकती है। कुछ मामलों में पेशाब में खून भी दिखाई देता है, जो किडनी स्टोन की ओर इशारा करता है। ऐसे लक्षण दिखने पर जांच करवाना जरूरी माना जाता है।

डिहाइड्रेशन से जुड़ी अन्य समस्याएं क्या होती हैं?

कम पानी पीना केवल किडनी स्टोन तक ही सीमित समस्या नहीं बनता। लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी रहने पर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ता है।

महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनकी यूरेथ्रा छोटी होती है, जिससे बैक्टीरिया जल्दी संक्रमण पैदा कर सकते हैं। पर्याप्त पानी पीने से यूरिन फ्लो बेहतर रहता है और बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है।

किडनी स्टोन से कैसे रहें सुरक्षित?

किडनी स्टोन के जोखिम को कम करने के लिए सबसे जरूरी है नियमित रूप से पानी पीना। आम तौर पर दिन भर में 2.5 से 3 लीटर तक तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है, हालांकि यह मात्रा मौसम, शारीरिक गतिविधि और शरीर की जरूरतों के अनुसार बदल सकती है।

ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक आसान तरीका यह माना जाता है कि वे अपनी टेबल पर हमेशा पानी की बोतल रखें। हर एक घंटे में कुछ घूंट पानी पीने की आदत बनाना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है।

इसके अलावा डाइट में फल और सब्जियों को शामिल करना भी फायदेमंद माना जाता है। तरबूज, खीरा और संतरा जैसे फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

किडनी स्टोन एक ऐसी समस्या है जिसे सही आदतों के जरिए काफी हद तक रोका जा सकता है। पर्याप्त पानी पीना, लंबे समय तक पेशाब रोककर न रखना और संतुलित आहार लेना किडनी को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कामकाजी महिलाओं के लिए यह समझना जरूरी माना जाता है कि दिन भर की व्यस्तता के बीच भी शरीर की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नियमित हाइड्रेशन न केवल किडनी स्टोन के जोखिम को कम करता है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।