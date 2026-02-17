Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Low Testosterone Level in Men: टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, जो मुख्य रूप से अंडकोष में निर्माण होता है। हालांकि, यह महिलाओं में अंडाशय द्वारा भी थोड़ी मात्रा में बनता है। पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेहद जरूरी होता है। यह हार्मोन पुरुषों में शारीरिक विकास, आवाज को गहरा करने, चेहरे-शरीर पर बाल उगने, हड्डियों के विकास, मांसपेशियों की मजबूती और शुक्राणु उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है। इनके अलावा, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कामेच्छा और मूड के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता है, तो उन्हें प्रजनन और यौन इच्छा से जुड़े बदलाव नजर आने लगते हैं। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरिलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने के लक्षण क्या हैं?
जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होता है, तो इससे यौन इच्छा में कमी आ सकती है। इस स्थिति में पुरुषों में यौन इच्छा पहले से कम हो सकती है। अगर पहले की तुलना में यौन इच्छा कम हो रही है, तो यह Low Testosterone का संकेत हो सकता है।
Low Testosterone, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारणभी बन सकता है। दरअसल, टेस्टोस्टेरोन की कमी से इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको इरेक्शन बनाने में मुश्किल हो रही है, तो एक बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच जरूर कराएं।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम स्तर थकान और कमजोरी को भी न्यौता दे सकता है। अगर आपको अक्सर ही थकान और कमजोरी रहती है, यौन इच्छा में कमी हो रही है तो यह संकेत टेस्टोस्टेरोन में कमी का हो सकता है। इसकी वजह से पुरुषों के एनर्जी लेवल में कमी आ जाती है। पुरुषों को मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन हो सकता है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होने से पेट के आसपास की चर्बी बढ़ सकती है। हार्मोनल असंतुलन की वजह से फैट जमा होने लगता है। इसलिए इस संकेत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। इसकी वजह से मसल्स ग्रोथ में रोक सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
