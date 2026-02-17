पुरुषों में Testosterone कम होने पर दिखते हैं ये लक्षण, जानें कौन से फूड्स होते हैं फायदेमंद

Testosterone Level Kam Hone ke Lakshan: पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेहद जरूरी होता है। यह उनके प्रजनन और कामेच्छा के लिए जरूरी होता है। जब इसकी कमी होती है, तो पुरुषों में कई तरह के लक्षण नजर आते हैं।

Low Testosterone Level in Men: टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, जो मुख्य रूप से अंडकोष में निर्माण होता है। हालांकि, यह महिलाओं में अंडाशय द्वारा भी थोड़ी मात्रा में बनता है। पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेहद जरूरी होता है। यह हार्मोन पुरुषों में शारीरिक विकास, आवाज को गहरा करने, चेहरे-शरीर पर बाल उगने, हड्डियों के विकास, मांसपेशियों की मजबूती और शुक्राणु उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है। इनके अलावा, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कामेच्छा और मूड के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता है, तो उन्हें प्रजनन और यौन इच्छा से जुड़े बदलाव नजर आने लगते हैं। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरिलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने के लक्षण क्या हैं?

पुरुषों में Testosterone कम होने के लक्षण

1. यौन इच्छा में कमी

जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होता है, तो इससे यौन इच्छा में कमी आ सकती है। इस स्थिति में पुरुषों में यौन इच्छा पहले से कम हो सकती है। अगर पहले की तुलना में यौन इच्छा कम हो रही है, तो यह Low Testosterone का संकेत हो सकता है।

2. इरेक्टाइल डिसफंक्शन

Low Testosterone, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारणभी बन सकता है। दरअसल, टेस्टोस्टेरोन की कमी से इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको इरेक्शन बनाने में मुश्किल हो रही है, तो एक बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच जरूर कराएं।

3. थकान और कमजोरी

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम स्तर थकान और कमजोरी को भी न्यौता दे सकता है। अगर आपको अक्सर ही थकान और कमजोरी रहती है, यौन इच्छा में कमी हो रही है तो यह संकेत टेस्टोस्टेरोन में कमी का हो सकता है। इसकी वजह से पुरुषों के एनर्जी लेवल में कमी आ जाती है। पुरुषों को मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन हो सकता है।

4. पेट की चर्बी बढ़ना

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होने से पेट के आसपास की चर्बी बढ़ सकती है। हार्मोनल असंतुलन की वजह से फैट जमा होने लगता है। इसलिए इस संकेत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। इसकी वजह से मसल्स ग्रोथ में रोक सकती है।

Testosterone बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए आप अंडे का सेवन कर सकते हैं। अंडे की जर्दी में विटामिन डी और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं।

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए आप पालक को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पालक में मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इससे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद मिलती है।

अगर आप रोजाना बादाम और अखरोट का सेवन करेंगे तो इससे भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। इनमें जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो हार्मोन को बैलेंस करते हैं।

लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है। यह कोर्टिसोल को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है। लहसुन खाने से शरीर की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है।

अदरक के नियमित सेवन से पुरुष प्रजनन क्षमता में सुधार होता है। इसलिए अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम है, तो अपनी डाइट में अदरक जरूर शामिल करें।

है, तो अपनी डाइट में अदरक जरूर शामिल करें। कद्दू के बीजों में जिंक होता है, जो टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी होता है। इनमें विटामिन डी और ओमेगा-3 होता है, जो हार्मोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है।

