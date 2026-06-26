क्या सिर्फ डेंगू में ही कम होते हैं प्लेटलेट्स? जानें Low Platelets के लक्षण, कारण और इलाज

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Written By: Anju Rawat | Published : June 26, 2026 8:22 AM IST
"फलां व्यक्ति को डेंगू हो गया है और उसके प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं"- ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी ही होंगी। यही वजह है कि ज्यादातर लोग प्लेटलेट्स कम होने को डेंगू से ही जोड़ते हैं। लेकिन, क्या प्लेटलेट्स सिर्फ डेंगू में ही कम होते हैं या इसके लिए कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं? तो इसका जबाव है नहीं... प्लेटलेट्स कई बीमारियों, संक्रमण, दवाइयों और कुछ बीमारियों के इलाज के दौरान भी कम हो सकते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम होने को मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (Thrombocytopenia) कहा जाता है। आइए, इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि प्लेटलेट्स क्यों कम हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इलाज कैसे किया जाता है?
harvard health publishing के अनुसार, प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो (अस्थि मज्जा) में होता है। ये खून को जमाने में मदद करते हैं। लेकिन, प्लेटलेट्ल कम होने वाले लोगों में ज्यादा मात्रा में रक्तस्त्राव हो सकता है। इतना ही नहीं, जब प्लेटलेट काउंट कम होता जाता है, तो रक्तस्त्राव का खतरना भी बढ़ता जाता है। कुछ लोगों में यह समस्या लंबे समय तक चलती है और कुछ मामलों में यह कुछ ही समय में ठीक हो सकता है।
low platelets count
इन सभी स्थितियों में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है। इसलिए कम प्लेटलेट्स को सिर्फ डेंगू से जोड़कर देखना सही नहीं है।
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Harvard Health के अनुसार, शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर कई लक्षण महसूस हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं-
अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है, तो संकेतों की अनदेखी बिल्कुल न करें। इस स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्लेटलेट काउंट की जांच कराएं।
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प्लेटलेट्स कम होने का इलाज, इसके कारण पर निर्भर करता है। american cancer society के अनुसार-
हालांकि, प्लेटलेट्स कम होने का इलाज, हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है। इसलिए अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है, तो इस स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
american cancer society के अनुसार, अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। जैसे-
अगर कब्ज या अपच जैसी समस्याएं रहती हैं तो डॉक्टर की सलाह पर मल को नरम बनाने वाली दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है।
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National Library of Medicine (nlm) के अनुसार, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना चाहिए। अपने दैनिक आहार में इन चीजों को शामिल करें।
हाालंकि, इन फूड्स से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, इन दावों के समर्थन में मजबूत क्लिनिकल प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन होते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने में समर्थन करते हैं। हालांकि, कई डाइटिशियन प्लेटलेट्स कम होने पर इन फूड्स का का सेवन करने की सलाह देते हैं।
Disclaimer: तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्लेटलेट्स सिर्फ डेंगू की वजह से कम नहीं होते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के पीछे कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। प्लेटलेट्स कम होने पर रक्तस्त्राव हो सकता है, थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। अगर आपको लो प्लेटलेट्स से जुड़े कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और एक बार सीबीसी (कंप्लीट ब्लड काउंट) टेस्ट जरूर कराएं।