गाइनेकोलॉजिकल स्थितियों में लंबे समय तक दवाइयों का सेवन के हैं गंभीर दुष्परिणाम, एक्सपर्ट से जानिए शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव

गाइनेकोलॉजिकल स्थितियों से जुडी सभी दवाइयां किसी गाइनेकोलॉजिस्ट के सुझाव के अंतर्गत ही प्रयोग करनी चाहिएं, ताकि इस प्रकार की समस्याओं और साइड इफेक्ट्स से बचा जा सके।

अधिकतर महिलाओं को जीवन में कभी न कभी तो गाइनेकोलॉजिकल स्थितियों का सामना करना पड़ता है चाहे वह अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, मेनोपॉज के बाद होने वाले लक्षण हों या यूट्रीन से होने वाली असामान्य ब्लीडिंग। इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो महिलाओं के जीवन पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इन महिलाओं को लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़ती हैं जिससे उन्हें कुछ उल्टे असर भी देखने को मिल सकते हैं। आमतौर पर कुछ दवाइयां हैं जिनका प्रयोग गाइनेकोलॉजिकल स्थितियों में महिलाएं करती हैं, जैसे: हार्मोनल थेरेपी में, कंबाइंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रोजेस्ट्रॉन, माइफप्रिस्टोन, अलिप्रिस्टल, SERM'S, SSRI'S, एंटीबायोटिक्स, कीमो थेरेप्टिक एजेंट्स, नॉन स्टीरॉयड एंटी और इन्फ्लेमेटरी ड्रग आदि।

हार्मोनल थेरेपी से जुड़े कुछ साइड इफेक्ट्स

कुछ कंट्रेसेप्टिव पिल्स, POP, HRT, SERM'S आदि का सेवन करने से कभी कभी ब्लीडिंग या स्पोटिंग देखने को मिल सकती है। छाती का अकड़ना, ब्लड प्रेशर लेवल का बढ़ना और सिर दर्द, जी मिचलाना, पेट फूलना भी इन दवाइयों के कुछ आम साइड इफेक्ट्स होते हैं।

कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स में पैरों में ब्लड क्लॉट हो जाना शामिल है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गॉल ब्लैडर और लीवर से जुड़ी बीमारियां भी गम्भीर लक्षणों में ही शामिल है।

1. प्रोजेस्ट्रॉन के साइड इफेक्ट्स

छाती में अकड़न,

सिर दर्द,

माइग्रेन,

शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन आना,

डिप्रेशन,

पेट में दर्द होना,

कमर में दर्द होना,

वेजिनल ब्लीडिंग,

मूड स्विंग

2. एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स

पेट फूलना,

बीमार महसूस होना,

पैरों में दर्द होना,

सिर में दर्द होना,

वेजिनल ब्लीडिंग,

छाती में अकड़न,

शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन,

पाचन न होना।

कुछ महिलाओं का यह भी मानना है कि इस प्रकार की दवाइयों से उनका वजन भी बढ़ता है। इसके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स में ब्लड क्लॉट और कैंसर होना भी शामिल है।

3. माइफप्रिस्टोन के साइड इफेक्ट्स

अधिक ब्लीडिंग होना,

क्रैंप्स,

पेट में दर्द होना,

सिर दर्द होना,

जी मिचलाना,

थकान होना,

कमजोरी महसूस होना,

छाती में दर्द होना,

चक्कर खा कर गिरना,

सांस आने में दिक्कत होना।

4. GnRH एगोनिस्ट्स और एंटागोनिस्ट

एंडोमेटेरियोसीस, फाइब्रॉयड, यूटरस आदि से जुड़ी समस्याओं के लिए इस प्रकार की दवाई दी जाती है। इसके आम लक्षणों में हॉट फ्लैश, गाइनेकोमास्टिय, थकान, वजन बढ़ना, फ्लूइड रिटेंशन, लिबिडो का कम होना और पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। लंबे समय तक थेरेपी लेने से मेटाबॉलिक असमानता देखने को मिल सकती हैं जैसे वजन बढ़ना, डायबिटीज का और गम्भीर होना आदि।

5. NSAID एनल्जेसिक मेडिसिंस (दर्द कम करने वाली दवा)

नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वह दवाइयां होती हैं जो सूजन कम करने, दर्द से राहत दिलाने और शरीर की गर्मी को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। महिलाएं इसका प्रयोग पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए, पेट दर्द को कम करने के लिए और अपाचन को ठीक करने के लिए करती हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में पेट दर्द, पेट में अल्सर होना, एनीमिया, आंतरिक रूप से ब्लीडिंग होना, सिर दर्द, चक्कर आना, एलर्जी और बीमार महसूस करना शामिल होते हैं। बहुत ही कम केस में स्ट्रोक, हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक और हार्ट फेल होना, लीवर और किडनी से जुड़ी बीमारियां देखने को मिलती हैं।

6. एंटी बायोटिक्स

यह गाइनोकोलॉजिकल ट्रैक्ट में होने वाले इंफेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में उल्टियां आना, जी मिचलाना, डायरिया, पेट फूलना, पेट दर्द, भूख न लगना, वेजिनल यीस्ट इंफेक्शन आदि शामिल होते हैं।

7. कीमोथेरेपी

यह दवाइयां महिला के इम्यून सिस्टम और बोन मैरो फंक्शन को कम कर देती हैं। जिससे उन्हें इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अन्य लक्षणों में थकान होना, बाल झड़ना, भूख न लगना, उल्टियां आना, जी मिचलाना, डायरिया, कब्ज होना और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं शामिल होते हैं।

ओवुलेशन इंडक्शन का लंबे समय तक प्रयोग करना ओवेरियन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है।

ओवर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जिनका प्रयोग पीसीओएस से होने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है उनसे एब्डोमिनल ब्लीडिंग, उल्टियां और डायरिया, विटामिन बी 12 की कमी जैसे लक्षण हो सकते हैं।

8. SSRI

इस थेरेपी का काफी लंबे समय तक प्रयोग करने के कारण सेक्सुअल डिस्फंक्शन, वजन बढ़ना, ढंग से नींद न आना और इसे छोड़ने पर भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।

(By Dr Kavitha G Pujar MBBS, MS, Consultant Obstetrician and Gynaecologist, Infertility Specialist BirthRight by Rainbow Hospitals, Marathahalli)