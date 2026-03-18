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Liver tumor symptoms in hindi : लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसकी मदद से शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके साथ ही लिवर पाचन में मदद करता है और कई जरूरी पोषक तत्वों को स्टोर करने में मददगार साबित होता है। लेकिन अगर लिवर में गांठ यानी ट्यूमर हो जाती है, तो हमारा शरीर कुछ संकेत देने लगता है। इन संकेतों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अक्सर लोग इन शुरुआती संकेतों को सामान्य पेट दर्द या पाचन से जुड़ी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि कई मामलों में लगातार पेट में दर्द लिवर में गांठ की ओर इशारा करता है। समय रहते इन लक्षणों को समझ लिया जाता है, तो बीमारी का इलाज आसान हो जाता है। लिवर में गांठ होने के क्या संकेत हैं, इस विषय की जानकारी के लिए हमने जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के गैस्ट्रोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमित कुमार संघी से बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर-
लिवर में गांठ होने पर शरीर में कई तरह के संकेत नजर आ सकते हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है-
लिवर पेट के ऊपरी दाईं ओर स्थित रहता है, जब लिवर में गांठ विकसित होती है तो इस हिस्से में लगातार दर्द या भारीपन महसूस होने लगता है। यह दर्द कभी हल्का तो कभी तेज महसूस हो सकता है। कई बार यह दर्द कंधे या पीठ तक फैल सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि जब यह परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में फौरन जांच की जरूरत होती है।
लिवर में गांठ बनने की स्थिति में शरीर की ऊर्जा का संतुलन प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का वजन धीरे-धीरे कम होने लगता है। ध्यान रखें कि अक्सर शरीर का यह वजन कम होना डाइट या एक्सरसाइज से जुड़ा नहीं होता। व्यक्ति सामान्य तरीके से खाना खाता है, लेकिन फिर भी शरीर कमजोर और दुबला महसूस होता है, तो ऐसे में लिवर में गांठ की ओर इशारा कर सकता है। अगर आपका वजन बिना वजह कम हो रहा है, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें।
जब किसी व्यक्ति के लिवर में गांठ की परेशानी होती है, तो उन्हें भूख कम लग सकती है। वहीं, कुछ व्यक्तियों को थोड़ा सा खाने के बाद पेट भरा-भरा सा महसूस होता है। ऐसे में एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें। वहीं, कुछ लोगों को इस स्थिति में उल्टी या फिर पेट में भारीपन जैसा महसूस हो सकता है। लंबे समय तक ऐसे संकेत दिखने पर एक बार डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत होती है।
जब हमारे शरीर का लिवर सही तरह से काम नहीं करता, तो शरीर में बिलीरुबिन नामक पदार्थ का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में आंखों और स्किन का रंग पीलानजर आ सकता है। इस स्थिति को पीलिया कहा जाता है। लिवर में गांठ की स्थिति में यह लक्षण अक्सर दिखाई देता है। इसके साथ-साथ पेशाब का रंग गहरा और मल का रंग हल्का दिखाई दे सकता है।
कुछ मामलों में पेट के ऊपरी हिस्से में सूजन या कठोर गांठ जैसा महसूस हो सकता है। यह लिवर के साइज बढ़ने का संकेत हो सकता है। कई बार पेट में तरल पदार्थ जमा होने की वजह से भी सूजन दिखाई देती है। यह स्थिति आगे चलकर असहजता और सांस लेने में परेशानी तक पैदा करती है।
स्वस्थ जीवनशैली अपनाई जाती है, शराब से दूरी रखी जाती है और संतुलित आहार लिया जाता है, तो लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जाता है। शरीर के संकेतों को समझना और समय पर इलाज कराना लिवर से जुड़ी गंभीर समस्याओं से बचने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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