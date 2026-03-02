लिवर में खराबी के शुरुआती संकेत क्या हैं? इन 5 लक्षणों को 90 फीसदी लोग कर देते हैं नजरअंदाज

Liver Damage ke Lakshan: लिवर हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। लिवर में खराबी होने पर शरीर में कई तरह के बदलाव नजर आते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

Liver Damage Symptoms in Hindi: लिवर शरीर का एक सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, जो सैकड़ों काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह रक्त को डिटॉक्स करना, पित्त बनाना, पोषक तत्वों को संसाधित करना और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। लेकिन, जब लिवर में खराबी आती है या लिवर की कार्यक्षमता कम होने लगती है, तो यह अंग सभी कार्यों को करना बंद कर देता है और इससे रोगी को कई दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। ज्यादातर लोग लिवर खराबी के शुरुआती संकेतों को नॉर्मल समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब लिवर खराबी ज्यादा होने लगती है और समस्याएं बढ़ जाती हैं तब लोग ध्यान देते हैं। लेकिन, कई मामलों में यह स्थिति गंभीर और जानलेवा तक हो जाती है। इसलिए अगर आपको लिवर खराबी से जुड़ा कोई भी लक्षण महसूस हो, तो उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज न करें। आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. शरद मल्होत्रा (Dr. Sharad Malhotra Senior consultant and Director gastroenterology Aakash Healthcare) से जानते हैं लिवर की खराबी के संकेत-

लिवर खराबी की पहचान कैसे करें?

लिवर खराबी की पहचान करने के लिए आपको शरीर में होने वाले बदलाव और कुछ संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। इससे लिवर की बीमारी का समय पर पता लगाया जा सकता है और इलाज भी आसान होता है।

1. मतली और उल्टी महसूस होना

जब लिवर खराब होने लगता है या सही तरीके से काम नहीं करता है तो शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को उल्टी और मतली जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वहीं, जब लिवर में विषाक्त पदार्थ ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो भूख भी कम होने लगती है और इसकी वजह से धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है। इसलिए अगर आपका लगातार वजन कम हो रहा है, तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें।

2. पेट में दर्द और सूजन

वैसे तो पेट दर्द होना एक आम समस्या है। हर व्यक्ति को कभी-न-कभी पेट दर्द से परेशान होना पड़ता है। लेकिन, अगर आपको अक्सर ही पेट में दर्द बना रहता है तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें। लिवर खराब होने पर भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। लिवर, पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। जब लिवर में सूजन आती है या लिवर खराब होता है, तो आपको पेट में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। लिवर खराब होने पर पेट में पानी भर जाता है, इससे भी दर्द का अनुभव हो सकता है।

3. त्वचा और आंखों में पीलापन

लिवर खराब होने पर त्वचा और आंखों के रंग में पीलापन दिखाई दे सकता है। दरअसल, जब लिवर खराब होता है तो रक्त में बिलीरूबिन का स्तर बढ़ जाता है। इसकी वजह से आंखों और त्वचा पर पीलापन नजर आने लगता है। लिवर खराबी की वजह से पेशाब का रंग गहरा पीला हो सकता है। इतना ही नहीं, जब लिवर खराबी की वजह से पीलिया के संकेत दिखने लगते हैं, तो व्यक्ति को तेज बुखार आ सकता है और पेट में गंभीर दर्द उठ सकता है। रोगी को ठंड लग सकती है और मल का रंग भी बदल सकता है।

4. त्वचा पर खुजली होना

अगर आपको त्वचा पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो यह संकेत लिवर खराबी का हो सकता है। जब लिवर में खराबी होती है, तो खून में पित्त लवण और बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जो त्वचा के नीचे जमा होकर तंत्रिकाओं में जलन पैदा करते हैं और खुजली का कारण बनते हैं। आपको सबसे ज्यादा हथेलियों और तलवों पर खुजली हो सकती है।

