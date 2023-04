Diabetes Management: वजन कम करने से डायबिटीज का खतरा हो सकता है कई गुना कम, स्टडी का दावा, ये टिप्स भी आ सकती हैं डायबिटिक्स के काम

एक नयी रिसर्च के अनुसार, टाइप-2-डायबिटीज एक लगातार गम्भीर हो रही समस्या है और ये उपाय डायबिटीज के नये मामलों को रोकने में सहायक साबित हो सकते हैं।

Weight Loss Benefits For Diabetics: लाइफस्टाइल और खान-पान में व्यापक बदलाव करने से टाइप-2 डायबिटीज का रिस्क (Risk of type 2 diabetes) कई गुना तक कम हो सकता है, यह दावा किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर (University of Manchester) के शोधकर्ताओं द्वारा की गए एक नये रिसर्च पेपर में। शोधकर्ताओं का दावा है कि हेल्दी लिविंग के उद्देश्य के साथ लंदन में शुरू किए गए एनएसएस डायबिटीज प्रीवेंशन प्रोग्राम (NHS Diabetes prevention program) की मदद से 18 हजार से अधिक लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम करने में मदद हुई। गौरतलब है कि टाइप-2 डायबिटीज के कारण कामकाजी उम्र (20-50 वर्ष के आयु ग्रुप) के लोगों में दृष्टिहीनता का रिस्क (Risk of vision loss in diabetes) बहुत अधिक है। इसके अलावा, डायबिटीज के कारण किडनी फेलियर (kidney failure), हार्ट अटैक (heart attack), स्ट्रोक (stroke) और विभिन्न प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। (risk of various diseases in diabetes)

वजन घटाने से नये मामलों को रोकने में हो सकती है मदद

डायबिटीज यूके (Diabetes UK) की रिपोर्ट के अनुसार, यूके में 40 लाख से अधिक लोग डायबिटीज के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और कई लोगों में डायबिटीज होने का रिस्क भी है। NHS की सलाह के अनुसार, हेल्दी इटिंग और एक्सरसाइज की मदद से डायबिटीज की समस्या के उत्पन्न होने का खतरा (risk of developing the condition) कम करने और दवाइओं के सेवन (medication) और गम्भीर कॉम्प्लिकेशन्स (Diabetes related complications) से भी बचने में सहायता हो सकती है।

इस रिसर्च टीम का हिस्सा रहीं एम्मा मैक्मनुस (Emma McManus, University of Manchester) ने कहा, कि टाइप-2-डायबिटीज(Type 2 diabetes) एक लगातार गम्भीर हो रही समस्या है और ये उपाय डायबिटीज के नये मामलों को रोकने में सहायक साबित हो सकते हैं। एम्मा के अनुसार, हमारी रिसर्च में यह पाया गया कि एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव से टाइप-2-डायबिटीज का रिस्क कम करने में सहायता हो सकती है। (Weight Loss Benefits For Diabetics In Hindi)

डायबिटीज में अपनाएं इस तरह की लाइफस्टाइल

नियमित ब्लड शुगर लेवल की जांच करें और उसमें होने वाले उतार-चढ़ाव पर ध्यान दें। डॉक्टर और डायटिशियन की मदद से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करें।

कसरत करें और फिजिकली एक्टिव रहें। इससे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना आसान हो सकता है।

अगर वर्क फ्रॉम होम (work from home) करते हैं या डेस्क जॉब (desk job)करते हैं तो घर में कम से कम 20-25 मिनट तक कसरत करें।

हेल्दी डाइट अपनाएं। मौसम के अनुसार मिलनेवाली साग-सब्जियां,फल, हरे मसाल, ड्राईफ्रूट्स और नट्स के साथ-साथ साबुत अनाज, दूध और फाइबर युक्त अनाज से तैयार आटे को अपनी डाइट में जगह दें।

स्मोकिंग (Smoking) और अल्कोहल (Alcohol) से परहेज करें।

स्ट्रेस को कंट्रोल (controlling stress) करने के प्रयास करें।

रोज रात में 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लें।

डॉक्टर के सम्पर्क में रहें, अपनी टेस्ट रिपोर्ट फॉलो करें और उनके परामर्श के अनुसार,अपनी स्थिति को मैनेज करने के प्रयास करें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी और लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)