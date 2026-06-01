शुगर के मरीजों को क्यों करनी चाहिए पैरों की एक्सरसाइज? जानें कौन सा मूवमेंट है फायदेमंद

एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इसलिए डायबिटीज रोगियों को भी एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। इससे डायबिटिक फुट का खतरा कम होता है और शुगर भी कंट्रोल में रहता है।

Written By: Anju Rawat | Published : June 1, 2026 6:34 PM IST

Medically Verified By: Dr. Navin Chobdar

leg exercise for sugar (Image-AI)

क्या आपको डायबिटीज है? आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है? अगर हां, तो आपको बता दें कि डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन, यह बीमारी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। डायबिटीज शरीर के कई अंगों को भी प्रभावित करता है। पैरों पर इस बीमारी का असर सबसे पहले ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन, अगर आप नियमित रूप से पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे पैरों की सेहत सही रहेगी और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। दरअसल, जब एक्सरसाइज करने से पैरों की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और शरीर ग्लूकोज का उपयोग करता है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है और ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है। इसलिए डायबिटीज रोगियों को पैरों की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। PSRI हॉस्पिटल के कंसल्टेंट एंडोवास्कुलर सर्जरी डॉ. नवीन चोबदार से जानते हैं कि डायबिटीज रोगियों के लिए क्यों फायदेमंद है पैरों की एक्सरसाइज करना-

कौन-सी एक्सरसाइज फायदेमंद हो सकती हैं?

शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए आप पैरों की कुछ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।

पैरों की उंगलियां ऊपर उठाना और नीचे को करना।

पैरों के टखनों को घुमाना

एड़ी से धीरे-धीरे चलना

बैठकर पैरों की स्ट्रेचिंग करना

रोजाना 20–30 मिनट टहलना

पैरों की एक्सरसाइज करने से शुगर कैसे कम होता है?

अगर आप कुछ दिनों तक रोजाना पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है।

1. ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है

डायबिटीज रोगियों में पैरों तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे सुन्नपन, झनझनाहट और घाव भरने में देरी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। रोजाना पैरों की एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो रोजाना पैरों की एक्सरसाइज जरूर करें। दरअसल, डायबिटिक फूट में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पैरों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से घाव को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए ब्लड फ्लो में सुधार करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है।

2. शुगर का उपयोग होता है

जब पैरों की एक्सरसाइज की जाती है, तो पैरों की मांसपेशियां काम करती हैं और शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। इससे ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर का स्तर कम होने लगता है। इससे शुगर लेवल को कंट्रोल में बनाए रखने में मदद मिलती है।

3. डायबिटिक न्यूरोपैथी का खतरा कम

डायबिटीज रोगियों में, डायबिटिक न्यूरोपैथी से जुड़ी समस्या बेहद आम है। यानी डायबिटीज रोगियों में नसों से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसलिए पैरों की एक्सरसाइज करने से नसों और मांसपेशियों को एक्टिव रख जाता है, ताकि इसके जोखिम को कम किया जा सके। डायबिटीज फुट की वजह से पैरों में पस या संक्रमण भी दिख सकता है।

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रिसर्च क्या कहती है?

PubMed पर छपी एक रिपोर्ट में भी डायबिटीज रोगियों के लिए फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर माना गया है। अगर नियमित रूप से पैरों की एक्सरसाइज की जाए तो डायबिटिक फुट का खतरा भी काफी कम होता है। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, इससे पैरों में ब्लड फ्लो बेहतर बना रहता है और डायबिटिक फुट का खतरा कम रहता है। अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज की जाए तो इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है।

Disclaimer: अगर आपको डायबिटीज है, तो नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा और डायबिटिक फुट का खतरा भी काफी कम होगा। अगर आपको बार-बार शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और नियमित रूप से दवा का सेवन करें।