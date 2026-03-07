अब बिना तार के लगेगा Pacemaker! दिल के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होगी यह Technology

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Leadless Pacemaker Benefits for Heart Patients: दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पिछले कुछ सालों में कई नई तकनीकें सामने आई हैं। इन्हीं में से एक है लीडलेस पेसमेकर (Leadless Pacemaker), जो दिल की धीमी धड़कन यानी ब्रैडीकार्डिया (Bradycardia)के इलाज में काफी मददगार माना जा रहा है।
कोलकाता के ईएम बाईपास मणिपाल हॉस्पिटल के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और डिवाइस स्पेशलिस्ट डॉ. दिलीप कुमार के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन 60 बीट प्रति मिनट से कम हो जाती है, तो इसे ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है।
ऐसी स्थिति में मरीज को चक्कर आना, थकान, सांस फूलना और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय से कार्डियक पेसमेकर इस समस्या के इलाज में अहम भूमिका रही है। लेकिन अब लीडलेस पेसमेकर तकनीक के आने से दिल के मरीजों को नई जिंदगी बिना किसी ज्यादा तकलीफ के आसानी से इलाज मिल जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में-
डॉ. दिलीप कुमार का कहना है कि लीडलेस पेसमेकर एक छोटा डिजिटल डिवाइस होता है। इस डिवाइस को सीधे तौर पर दिल के अंदर लगाया जाता है। इस तकनीक में किसी भी तार (लीड) की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे लीडलेस यानी बिना तार वाला पेसमेकर कहा जाता है। इस डिवाइस को आमतौर पर जांघ की नस (फेमोरल वेन) के जरिए कैथेटर की मदद से दिल के दाहिने हिस्से तक पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आरामदायक होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चीरा नहीं लगाया जाता है।
लीडलेस पेसमेकर खासतौर पर उन मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है:
लीडलेस पेसमेकर दिल की धीमी धड़कन यानी ब्रैडीकार्डिया के इलाज में एक आधुनिक और सुरक्षित तकनीक के रूप में उभर रहा है। यह पारंपरिक पेसमेकर की तुलना में कम जटिल, अधिक आरामदायक और संक्रमण के खतरे को कम करने वाला विकल्प माना जा रहा है। दिल के मरीज जो लीडलेस पेसमेकर लगवाना चाहते हैं, उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कुल मिलाकर, लीडलेस पेसमेकर दिल के इलाज में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह नई तकनीक सुरक्षित, सुविधाजनक और मरीज-केंद्रित इलाज की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो ब्रैडीकार्डिया के इलाज को और बेहतर बना रही है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
