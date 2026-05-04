रात को देर से खाना खाने की आदत किस तरह टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा रही है

सिर्फ खाना खाने की एक गलत आदत भी आपके लिए टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकती है और इस बारे में ज्यादातर लोगों को सही जानकारी भी नहीं है। इस लेख में हम इसी बारे में जानेंगे कि कैसे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 4, 2026 9:44 AM IST

Image credits by: diabetes risk eating late night (This image was generated by chatgpt)

हम भारतीयों का खाने के साथ एक अलग ही इमोशन जुड़ा है, शुभ काम से पहले दही चीनी खाना और दूध पीने के तुरंत बाद घर से बाहर न जाना आदि जैसी छोटी-छोटी चीजों को हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। यह सच है कि खाना हमारे लिए सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह स्वाद का लुत्फ उठाने का और शरीर को पोषण देने का खास समय होता है। हमारा खाना तो अच्छा है लेकिन कई बार समय गलत होता है। हम बात कर रहे हैं भारतीयों के रात के देरी से खाना खाने की आदत और उससे होने वाले नुकसान के। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रात के देर से खाना खाने की आदत टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है और फिर भी हम इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस लेख में हम इसी बारे में ही बात करेंगे कि आखिर कैसे रात को देर से खाना खाने की आदत आपके लिए टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा रही है।

रात को मेटाबॉलिज्म धीमा होना

हमारे शरीर की नेचुरल घड़ी यानी बॉडी क्लॉक दिन और रात के अनुसार ही काम करती है। दिन में मेटाबॉलिज्म और पाचन क्रिया काम करती है और वहीं रात को रेस्ट मोड पर होती है। अगर आप रात को देरी से खाना खाएंगे तो उसे पचाने में जरूरत से ज्यादा समय लगता है और इस दौरान शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है। बचा हुआ ग्लूकोज खून में चला जाता है और उसके कारण ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। लंबे समय से आप यही आदत अपना रहे हैं, तो उससे डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है।

(और पढ़ें - डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं)

रात को एक्टिविटी न होना

जब हम दिन में खाना खाते हैं, तो शरीर दिन में कोई न कोई एक्टिविटी करता रहता है। एक्टिव शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल भी सही से कर पाता है और इसलिए ब्लड में शुगर बढ़ नहीं पाता है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम रहता है। वहीं रात के समय शरीर आराम कर रहा होता है, तो इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ रात के समय पैन्क्रियाज रात के समय ठीक से काम नहीं कर पाता है और इस कारण से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

(और पढ़ें - रात में काम करने वाले लोगों में डायबिटीज का खतरा)

खराब नींद का खतरा

अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो इनडायरेक्ट रिस्क के रूप में डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। जब आप रात के देर से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर जाते हैं, तो रातभर डाइजेशन प्रक्रिया चलती है और वह भी बहुत स्लो। इस कारण से नींद प्रभावित होती है, आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं। अधूरी नींद शरीर में स्ट्रेस हॉर्मोन यानी 'कोर्टिसोल' को बढ़ा देती है। ये बढ़ा हुआ कोर्टिसोल अगले दिन सुबह उठते ही आपके ब्लड शुगर को और ज्यादा बढ़ा देता है। यह एक ऐसा लाइफस्टाइल बन जाता है, जिसके कारण आने वाले समय में डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।

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तो फिर कैसे करें बचाव?

अगर आपको डायबिटीज के खतरे को कम करना है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मैथ नहीं बल्कि बहुत ही सिंपल मैथ है और बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है -

रात को 7 बजे से पहले खाना खाने की आदत डालें

रात का खाना हल्का रखें और तली हुई या ज्यादा मसालेदार चीजों से दूर रहें

खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट तक वॉकिंग करें

बिस्तर पर जाने से पहले ज्यादा पानी न पिएं

रात को भूख लगती है, तो हेल्दी स्नैक्स जैसे ड्राइ फ्रूट्स व मखाने आदि लें।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ डायबिटीज के खतरे जुड़ी जानकारियां देना हैं और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल डायबिटीज से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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