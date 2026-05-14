क्या मस्से में खुजली होना नॉर्मल है? डॉक्टर से जानें कारण और इलाज

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Kishori Mishra | Published : May 14, 2026 8:26 AM IST
Medically Verified By: Dr. Vighnesh Y
Itchy warts Casues in Hindi : स्किन पर होने वाले मस्से यानी वॉर्ट्स काफी ज्यादा कॉमन परेशानी है, लेकिन जब इनमें खुजली शुरू हो जाती है तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या मस्से में खुजली होना नॉर्मल है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इस बारे में हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. विघ्नेश वाई का कहनाा है कि अधिकतर मामलों में मस्सों में हल्की खुजली होना सामान्य बात है, लेकिन लगातार खुजली या दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर का कहन है कि मस्से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) के कारण होते हैं। यह वायरस स्किन की ऊपरी परत में संक्रमण पैदा करता है, जिससे स्किन सेल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और छोटी उभरी हुई गांठ जैसी बन जाती है। मस्से शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, लेकिन हाथों, पैरों, उंगलियों और गर्दन पर ज्यादा देखने को मिलते हैं।
एक्सपर्ट का कहना है कि मस्से के आसपास हल्की सूजन और स्किन में जलन के कारण खुजली महसूस हो सकती है। जब मस्सा बढ़ने लगता है या ऐसी जगह होता है जहां लगातार रगड़ लगती है, जैसे- पैरों या उंगलियों में, तब खुजली और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी मस्से में खुजली बढ़ा सकते हैं, जैसे-
मस्से में खुजली क्यों होती है?
डॉ. विघ्नेश का कहन है कि मस्से में हल्की खुजली होना काफी कॉमन है, लेकिन अगर मस्से में लगातार तेज खुजली, दर्द, सूजन, पस या तेजी से फैलने जैसे लक्षण दिखें, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। यह संक्रमण या वायरस के फैलने का संकेत हो सकता है। विशेष रूप से डायबिटीज, कमजोर इम्यून सिस्टम या स्किन डिजीज वाले लोगों को मस्सों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
डॉक्टर कहते हैं कि मस्सों का इलाज उनकी जगह, आकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। छोटे मस्सों के लिए ओवर-द-काउंटर दवाएं भी असरदार हो सकती हैं।
1. सैलिसिलिक एसिड - यह सबसे सामान्य उपचारों में से एक है। इससे मस्से की ऊपरी परत धीरे-धीरे हटने लगती है।
2. क्रायोथेरेपी - इस प्रोसेस में लिक्विड नाइट्रोजन से मस्से को फ्रीज किया जाता है, जिससे वह कुछ दिनों में सूखकर गिर जाता है।
3. लेजर थेरेपी - जिद्दी या बड़े मस्सों के लिए लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। यह उन मामलों में ज्यादा उपयोगी होता है जहां दूसरे इलाज असर नहीं करते।
कुछ लोग घरेलू उपाय जैसे डक्ट टेप का इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि, इसके परिणाम हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं।
डॉक्टरों के अनुसार, मस्सों से बचाव के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे-
Disclaimer : एक्सपर्ट का कहना है कि सही इलाज और देखभाल से ज्यादातर मस्से कुछ महीनों में ठीक हो जाते हैं। हालांकि, अगर मस्सा तेजी से बढ़ रहा हो या लंबे समय तक बना रहे, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।