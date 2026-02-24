क्या आयरन की कमी से बाल झड़ते हैं? जानें, Iron Deficiency कैसे है गंजेपन की वजह

Can Iron Deficiency Cause Hair Loss : शरीर में आयरन की कमी होने पर बाल झड़ने की परेशानी काफी ज्यादा होने लगती है। इसके अलावा अन्य दिक्कतें हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-

Hair Loss Reason : आज के समय में लोगों को बाल झड़ने की परेशानी काफी ज्यादा हो रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह परेशानी किसी भी जेंडर, बड़े और बच्चों को हो सकता है। बाल झड़ना सिर्फ पुरुषों में होने वाले गंजेपन की वजह से नहीं होता। यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकता है। मुख्य रूप से जब आपके शरीर में आयरन की कमी काफी ज्यादा होने लगती है, जो आपका शरीर आपके खून में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। ऐसे में कई बार बाल झड़ने की दिक्कत हो सकती है।

हीमोग्लोबिन बालों के लिए क्यो है जरूरी?

हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में अहम रोल होता है। यह न सिर्फ हमारे शरीर को एनर्जीदेता है, बल्कि बालों के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है। हीमोग्लोबिन सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ऑक्सीजन ले जाता है, जिसमें वे सेल्स भी शामिल हैं जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए, तो बाल काफी ज्यादा झड़ सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में-

गंजेपन का बन सकता है कारण

आयरन की कमी से न सिर्फ महिलाओं और पुरुषों के बाल झड़ सकते हैं, बल्कि जर्नल ऑफ कोरियन मेडिकल साइंस में छपी एक स्टडी के मुताबिक, इसकी वजह से गंजेपन की भी परेशानी हो सकती है।

अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपको शॉवर ड्रेन या अपने हेयरब्रश यानि कंघी में सामान्य से ज्यादा बाल दिख सकते हैं। अधिकतर मामलों में आपको अपने स्कैल्प पर गंजे धब्बे दिख सकते हैं।

आयरन की कमी से होने वाले बाल झड़ने का कैसे करें इलाज?

ध्यान रखें कि अगर आपके बाल आयरन की कमी से झड़ रहे हैं, तो यह परेशानी लंबे समय तक नहीं रहती है। अगर आप आयरन की कमी को दूर करते हैं, तो इससे बाल झड़ने की परेशानी अपने आप कम होने लगती है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके बाल आयरन की कमी से झड़ रहे हैं, तो एक बार आयरन लेवल की जांच करा लें। ताकि आपको बाल झड़ने का कारण पता लग सके।

अगर आपके टेस्ट के नतीजों में आयरन का लेवल कम दिखता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह पर आयरन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। इसके अलावा डॉक्टर के बताए गए प्रोड्क्ट्स भी यूज कर सकते हैं। इससे काफी हद बाल झड़ने की परेशानी को दूर कर सकते हैं।

आयरन की कमी के अन्य लक्षण क्या हैं?

शरीर में आयरन की कमी होने पर बाल झड़ने के अलावा कई तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे-

आयरन की कमी को दूर करने के लिए कैसे आहार का सेवन करें?

अगर आपके शरीर में आयरन की कमी काफी ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में आप सप्लीमेंट्स के साथ-साथ कुछ आहार का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे-

पालक में आयरन की अच्छी मात्रा होती है।

चुकंदर का सेवन करें।

दालों में आप राजमा, सोया बीन्स खा सकते हैं।

ड्राईफ्रूट्स में किशमिश और खजूर का सेवन अच्छा हो सकता है।

वहीं, अगर आप मांसाहारी है, तो रेड मीट और अंडे का सेवन कर सकते हैं। यह पोषण के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही विटामिन सी युक्त आहार जैसे- आंवला, नींबू, संतरा इत्यादि खाएं।

