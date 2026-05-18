“मैं जिम जाता हूं, मुझे BP नहीं हो सकता”- क्या ये सच है? जानें हाई बीपी के 5 मुख्य कारण

स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट जरूर करना चाहिए। इससे हार्ट हेल्थ में सुधार होता है और कई रोगों से बचाव भी होता है। लेकिन, हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 18, 2026 7:49 AM IST

gym and high bp (Image- AI)

High BP Causes: जिम जाना सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। जिम जाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और शरीर स्वस्थ महसूस करता है। लेकिन, कई लोगों का मानना है कि अगर वे नियमित रूप से जिम जा रहे हैं, तो उन्हें बीपी की दिक्कत नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि जिम या वर्कआउट करने से हार्ट हेल्थ में सुधार हो सकता है। साथ ही, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी रहता है। लेकिन, यह पूरी तरह सच नहीं है कि जिम करने से बीपी नहीं हो सकता है। क्योंकि, बीपी बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है। कई वजहों से बीपी बढ़ सकता है। हालांकि, जिम या एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इससे शरीर को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है।

हाई बीपी के कारण क्या हैं?

ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से ही बीपी होता है। यानी अगर वे रोजाना जिम या एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे उन्हें हाई बीपी नहीं होगा। जबकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है।

1. ज्यादा नमक खाना

ज्यादा नमक का सेवन बीपी बढ़ने का एक मुख्य कारण माना जाता है। ज्यादा नमक खराने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और इससे बीपी भी बढ़ सकता है। ज्यादा नमक वाले प्रोडक्ट्स जैसे प्रोसेस्ड फूड, चिप्स या पैकेज्ड स्नैक्स भी बीपी को बढ़ा सकते हैं।

2. तनाव

लंबे समय तक तनाव या चिंता में रहने से भी हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है। तनाव में रहने से कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, इससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है और रक्त वाहिकाएं संकुचित हो सकती हैं। इससे ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से तेजी से बढ़ सकता है। कई बार जिम जाने वाले लोगों में काम के दबाव या तनाव की वजह से बीपी बढ़ सकता है।

3. जेनेटिक

बीपी बढ़ने का एक मुख्य कारण पारिवारिक इतिहास भी होता है। अगर परिवार में माता-पिता को हाई बीपी की समस्या रही है, तो आप में भी इसका खतरा बढ़ सकता है। लेकिन, अगर आप हेल्दी और लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो इससे बचाव संभव है।

4. धूम्रपान

धूम्रपान, शराब और कैफीन का सेवन भी बीपी को बढ़ा सकता है। इन चीजों का सेवन करने से रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं और इससे बीपी बढ़ सकता है।

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5. स्वास्थ्य समस्याएं

कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे- डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा आदि भी हाई बीपी के लिए जिम्मेदार हो सकते है। कई बार कोई व्यक्ति बाहर से एकदम फिट दिखता है, लेकिन उसे मेटाबॉलिक समस्याएं होती हैं। ये बीपी को बढ़ा सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं।

बीपी को कंट्रोल में कैसे रखें?

बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए जिम या वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही, कुछ अन्य तरीकों से भी बीपी को कंट्रोल में रखा जा सकता है।

बीपी को नियंत्रण में रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में नमक का सेवन कम करें।

तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें और अच्छी नींद जरूर लें।

समय-समय पर बीपी जरूर चेक कराएं।

Disclaimer: ब्लड प्रेशर कई वजहों से बढ़ सकता है। इसलिए जिम के साथ ही हेल्दी डाइट लें। तनाव मुक्त रहें और रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे बीपी को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है।