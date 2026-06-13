क्या घर का एयर प्यूरीफायर सच में एलर्जी और अस्थमा में मदद करता है?

बढ़ते प्रदूषण और धूल-कणों से सुरक्षित रहने के लिए कई लोग अपने घरों में एयर-प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या यह एलर्जी और अस्थमा के मरीजों के लिए मददगार है? आइए इस विषय को अच्छे से समझते हैं-

Written By: Kishori Mishra | Updated : June 13, 2026 8:31 AM IST

air purifier

आजकल धूल, प्रदूषण और परागकण बढ़ने के साथ एलर्जी और अस्थमा के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोग घर में एयर प्यूरीफायर लगाने को एक आसान समाधान मानते हैं। लेकिन क्या यह सच में उतना असरदार है जितना लोग सोचते हैं?

इस विषय पर यशोदा हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विश्वेश्वरन बालासुब्रमण्यन का कहना है कि HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद धूल, कण और पालतू जानवरों के डैंडर जैसे कणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक, HEPA फिल्टर 0.3 माइक्रोन तक के कणों को बड़ी हद तक हटाने में सक्षम होते हैं, जिससे इनडोर एयर क्वालिटी बेहतर हो सकती है

एयर प्यूरीफायर लगाने के क्या हैं फायदे?

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे शरीर में कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे-

हवा में मौजूद एलर्जेंस कम होते हैं। कुछ मरीजों में छींक, खांसी और सांस की तकलीफ में राहत मिल सकती है रात में नींद बेहतर हो सकती है, खासकर अस्थमा मरीजों को काफी राहत मिलती है।

हर जगह काम नहीं करता है एयरप्यूरीफायर

डॉक्टर कहते हैं कि एयर प्यूरीफायर सिर्फ हवा में मौजूद कणों को साफ करता है, लेकिन कुछ हिस्सों को साफ नहीं कर सकता है, जैसे-

फर्नीचर, गद्दों और कालीन में जमी धूल को नहीं हटाता

डस्ट माइट्स और मोल्ड पर इसका असर सीमित होता है।

अगर घर की सफाई और नमी कंट्रोल ठीक न हो, तो असर बहुत कम हो जाता है।

इतना ही नहीं, ओजोन बनाने वाले कुछ सस्ते प्यूरीफायर अस्थमा को और बिगाड़ सकते हैं।

प्यूरीफायर के साथ अन्य बातों पर भी दें ध्यान

World Health Organization (WHO) बताता है कि इनडोर एयर पॉल्यूशन सिर्फ फिल्टर से पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, इसके लिए साफ-सफाई और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी जरूरी है। बेहतर रिजल्ट के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे-

HEPA वैक्यूम से नियमित सफाई

बेडशीट और तकियों की बार-बार धुलाई

कमरे में नमी कंट्रोल रखना

परागकण के मौसम में खिड़कियां बंद रखना

डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं को नियमित लेना

मतलब साफ है कि एयर प्यूरीफायर मददगार है, लेकिन इलाज नहीं है।

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Discliamer : डॉक्टर और रिसर्च में कही बातों से साफ हो गया होगा कि एयर प्यूरीफायर भले ही एलर्जी और अस्थमा के मरीजों के कुछ लक्षणों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकता है। वहीं, एयर प्यूरीफायर लगाने के साथ-साथ हमें अन्य छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है।