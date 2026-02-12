कम उम्र में ही सफेद होने लगे बाल! कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं?

Kis Vitamin Ki Kami Se Baal Safed Hote Hain: बालों का समय से पहले सफेद होना कई बार कोई बीमारी नहीं बल्कि हो सकता है किसी विटामिन की कमी हो गई हो। इस लेख में हम आपको शरीर में होने वाली इसी विटामिन की कमी के बारे में बताने वाले हैं।

Vitamin Deficiency And White Hair: बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां होना आम बात हो जाती है। धीरे-धीरे जैसे ही उम्र बढ़ती रहती है, उसी प्रकार शरीर में अलग-अलग बीमारियां होने लगती हैं। देखा जाता है कि उम्र के असर सबसे पहले स्किन और बालों पर पड़ने लगता है, जैसे स्किन पतली पड़ना और बाल सफेद होने लगना आदि। कम उम्र में ही इस तरह की समस्याएं होना बढ़ती उम्र का नहीं बल्कि शरीर के अंदर किसी अन्य समस्या का संकेत हो सकता है। हमारे शरीर के लिए कुछ विटामिन बेहद जरूरी होते हैं और अगर शरीर में इन विटामिनों की कमी हो जाती है तो यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लग जाएं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि शरीर में कुछ जरूरी विटामिनों की कमी हो और आपके बाल सफेद होने लग जाएं। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही सफेद बालों की समस्याएं हो रही हैं, तो हो सकता है कि शरीर में लगता है कि किसी विटामिन की कमी हो गई है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही एक विटामिन के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी शरीर में कमी होने से बाल सफेद होने लग सकते हैं।

विटामिन बी12 की कमी

आपको जानकारी होना जरूरी है कि विटामिन बी 12 शरीर के लिए बेहद जरूरी विटामिन होता है, जो एक नहीं बल्कि कई जरूरी फंक्शन के लिए जरूरी होता है। बालों के स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन b12 बेहद जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, तो इससे बालों के फॉलिकल्स में मेलानिन बनना कम या बंद हो जाता है। मेलानिन बालों के रंग को कंट्रोल करने में मदद करता है और जब व बनना बंद हो जाता है, जिससे बाल सफेद होने लगते हैं।

विटामिन बी12 की कमी होने पर फॉलिकल्स तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और इससे कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। इसके अलावा विटामिनों को डीएनए सिंथेसिस के लिए भी बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसे में हेयर फॉलिकल्स में कोशिकाएं विभाजित नहीं हो पाती हैं, जो कि बेहद जरूरी होता है।

सिर्फ विटामिनों की कमी ही नहीं

हालांकि, यह भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ विटामिन बी12 की कमी ही नहीं बल्कि अन्य कई पोषक तत्व हैं, शरीर में जिनकी कमी बालों को सफेद करने का कारण बन सकती है। इनमें आमतौर पर विटामिन डी, कॉपर और जिंक आदि शामिल है। इसलिए यही कारण है कि सही डाइट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या महसूस न हो।

स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बीमारियां

जरूरी नहीं है कि शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी होने लगे तभी सफेद बाल होने लगते हैं। शरीर में होने वाली स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनके कारण किसी व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं। इनमें आमतौर पर कुछ तरह की ऑटोइम्यून कंडीशन, थायराइड से जुड़े रोग, एलर्जी, ज्यादा स्मोकिंग करना, किसी केमिकल के संपर्क में आना और बहुत ज्यादा तनाव लेना आदि हो सकता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।