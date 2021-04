पूरे भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल नए मामले 1.25 लाख से ज्यादा आए हैं। जबकि 780 लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। हालांकि, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कस लिया है। वहीं अलग-अलग क्षेत्रों में शासन-प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू और मास्‍क की अनिवार्यता करने जैसे कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं। Also Read - यूपी: कई अस्‍पतालों में खत्‍म हुई कोरोना की वैक्‍सीन, इस जिले में कई जगह वैक्‍सीनेशन का काम रुका

कोरोना वायरस के लक्षण के आधार पर संक्रमण का पता लगाने के लिए प्राथमिक तौर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कारगर माना गया है। मगर इसमें इससे टेस्ट करने के लिए से पहले कुछ लक्षणों का दिखाई देना जरूरी है हालांकि कुछ मामलों में कोरोना वायरस के लक्षण (Covid Symptoms) दिखाई नहीं देते मगर यहां कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं जिसके देखने पर आपको तुरंत आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) करवाना जरूरी है। लक्षण निम्‍नलिखित हैं… Also Read - Kumbh Mela 2021: शुरू हो गया महाकुंभ मेला, हरिद्वार में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई तो जाना होगा घर वापस

यह कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कोरोना वायरस संक्रमण के संकेत हैं। अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर सबसे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह जरूरी है। Also Read - Kumbh Mela 2021: कुंभ मेले में जाने से पहले अनिवार्य है RT-PCR टेस्ट, नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मिलेगी एंट्री

📢#CoronaVirusUpdates:

📍#COVID19 India Tracker

(As on 9 April, 2021, 08:00 AM)

➡️Confirmed cases: 1,30,60,542

➡️Recovered: 1,19,13,292 (91.22%)👍

➡️Active cases: 9,79,608 (7.50%)

➡️Deaths: 1,67,642 (1.28%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe

Via @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/jDNK1udp4h

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) April 9, 2021