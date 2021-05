छोटे बच्‍चों की स्किन अक्‍सर लाल, पपड़ीदार और ड्राई रहती है। साथ ही बच्‍चों को स्किन एलर्जी भी होती रहती है जो अपने आप सही भी हो जाती हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि बच्‍चों के शरीर में आने वाले किसी भी बदलाव को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत होती है। अगर बच्‍चों की स्किन में कुछ जगहों पर लाल रंग के पपड़ीदार चकत्‍ते पड़ रहे हैं, बच्‍चे बार बार उनमें खुजली कर रहे हैं या दर्द/जलन की शिकायत कर रहे हैं तो ये सोरायसिस (Symptoms of Psoriasis in children in hindi) के लक्षण हो सकते हैं। जी हां, एकदम सहीं सुन रहे हैं आप। बच्‍चों को भी सोरायसिस (Psoriasis in children in hindi) हो सकता है। लेकिन अक्‍सर माता-पिता इसे स्किन एलर्जी समझते हैं और देखते ही देखते ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। बच्‍चों में सोरायसिस का सबसे आम प्रकार प्लाक सोरायसिस (plaque psoriasis) है। डॉक्‍टर कहते हैं कि सोरासिस होने के 2 मुख्‍य कारण होते हैं। पहला- ये एक जेनेटिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। दूसरा- ये एक ऑटोइम्‍युन बीमारी है। यानि कि आपकी बॉडी के सेल्‍स ही इस बीमारी को बनाते हैं जो आपकी स्किन पर दिखती है। जब सोरायसिस दूसरे कारण (ऑटोइम्‍युन) की वजह से होती है तो इसमें स्किन की सेल्‍स 14 दिन में बनकर स्किन के ऊपर दिखाई देने लगती हैं। जबकि नॉर्मल कंडीश्‍न में स्किन की सेल्‍स को बनने में करीब 1 महीना लगता है। क्‍योंकि सोरायसिस में सेल्‍स जल्‍दी जल्‍दी बन रहे हैं इसलिए वो स्किन के ऊपर आकर डेड स्किन और पपड़ीदार के रूप में दिखाई देते हैं। Also Read - सर्दियों में बढ़ सकती हैं सोरायसिस की समस्याएं, इस तरह करें अपना बचाव

छोटे बच्‍चों में कैसे दिखते हैं सोरासिस के लक्षण (Symptoms of Psoriasis in children in hindi)

स्किन फोल्‍ड (कोहनी, घुटने, गर्दन या सिर) का लाल और पपड़ीदार होना

स्किन का ड्राई, रेड और क्रेक होना साथ ही इनमें से खून आना

कई बार पैच पर सफेद या सिल्‍वर रंग की पपड़ी जम जाती है

नाखून के आकार और रंग में बदलाव आना

शरीर के कुछ हिस्‍सों में स्किन का लाल होना और फूल जाना

स्‍कैल्‍प में रूसी होना

बच्‍चों में सोरायसिस के कारण (Causes of Psoriasis in children in hindi)

बच्‍चों में सोरायसिस का इलाज (Treatment of Psoriasis in children in hindi)