ये 1 टेस्ट बताएगा कितने सही हैं आपके फेफड़े, सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत करें ये काम

Spirometry Test : अपने लंग्स की कार्य क्षमता को जानने के लिए आप एक जरूरी टेस्ट करवा सकते हैं। आइए जानते हैं इस टेस्ट के बारे में विस्तार से-

Spirometry Test : प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण स्वस्थ व्यक्तियों को भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि इन दिनों प्रदूषण की वजह से आपके लंग्स पर काफी ज्यादा जोर पड़ रहा है। ऐसे में कंजेशन, सीने में दर्द, खांसी जैसी समस्याएं आम हैं। वहीं, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, जो पहले से ही सांस से जुड़ी या फिर एलर्जी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। इस बीच अगर आपको अपने लंग्स की क्षमता जाननी हैं, तो सबसे पहले आप कुछ जरूरी टेस्ट करवा सकते हैं। जी हां, एक ऐसा टेस्ट है, जिससे आप पहले से ही समझ सकते हैं कि आपके लंग्स की कैसी क्षमता है। इस टेस्ट का नाम है स्पिरोमेट्री टेस्ट (Spirometry test)। इस टेस्ट के माध्यम से आपके फेफड़ों के कार्य करने की क्षमता का आंकलन किया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस टेस्ट के बारे में-

क्या है स्पिरोमेट्री टेस्ट ? - What Is Spirometry test

स्पिरोमेट्री एक मानक परीक्षण है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा ये मापने के लिए किया जाता है कि आपके फेफड़े कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यह टेस्ट आपके फेफड़ों के अंदर और बाहर के वायु प्रवाह को मापने का कार्य करता है।

स्पाइरोमेट्री टेस्ट कराने के दौरान सबसे पहले आपको शांति से बैठने की सलाह दी जाती है। इसके बाद एक छोटी सी मशीन (स्पाइरोमीटर) दिया जाता है, इस मशीन को आपको मुंह से दबाना होता है, जिसके बाद लंबी सांस लेने के लिए कहा जाता है। इस मशीन के माध्यम से आपके द्वारा अंदर और बाहर ली जाने वाली हवा की मात्रा के साथ-साथ आपकी सांस की गति को को भी रिकॉर्ड किया जाता है।

किन स्थितियों में होता है स्पिरोमेट्री टेस्ट का प्रयोग?

डॉक्टर कुछ स्थितियों में आपको स्पिरोमेट्री परीक्षण कराने की सलाह दे सकते हैं, जैसे-

इसके अलावा इस टेस्ट के माध्यम से क्रोनिक लंग्स डिजीज की स्थितियों की निगरानी करने में भी मदद मिलती है, ताकि वर्तमान में मरीजों की क्या स्थिति है इस बारे में सही जानकारी मिल सके।

स्पिरोमेट्री टेस्ट के लिए कैसे खुद को करें तैयार ? - How to prepare for a spirometry test

स्पिरोमेट्री टेस्ट के दौरान आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, ताकि आपका टेस्ट सही तरीके से हो सके, जैसे-

परीक्षण के लिए हमेशा ढीले कपड़े पहनकर जाएं।

अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो परीक्षण से करीब 1 से 2 घंटे पहले धूम्रपान करने से बचें।

यदि आप शराब पीते हैं, तो परीक्षण से कम से कम 4 घंटे पहले इसका सेवन न करें।।

टेस्ट के करीब 2 घंटे पहले तक खाने या पीने से भी बचने की सलाह दी जाती है।

परीक्षण से पहले कम से कम 30 मिनट तक हैवी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से बचें।

परीक्षण से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच कराएं, ताकि वे आपको इनहेलर जैसी किसी दवा का उपयोग न करने दी सलाह दे सकें। क्योंकि अगर आप पहले से ही किसी सांस से जुड़ी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो इससे सही रिजल्ट आने में परेशानी हो सकती है।

स्पिरोमेट्री टेस्ट के माध्यम से आप अपने लंग्स की कार्य क्षमता को समझ सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि टेस्ट से पहले सभी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह से फॉलो करें।