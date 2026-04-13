Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
जब भी पेट में दर्द होता है, तो अक्सर हम उसे गैस या खराब खान-पान का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह पित्त की थैली में पथरी का एक गंभीर संकेत भी हो सकता है। आजकल यह समस्या बहुत आम हो गई है, जिसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसके लक्षण तब तक साफ साफ नहीं दिखते जब तक दर्द असहनीय न हो जाए। डॉ. नीरज गोयल के अनुसार, अगर आपको भारी भोजन के बाद पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अचानक तेज दर्द महसूस होता है या लगातार मतली और भारीपन की शिकायत रहती है, तो इसे सामान्य अपच समझने की गलती न करें, क्योंकि ये वे 2 प्रमुख लक्षण हैं जो पथरी की मौजूदगी का इशारा देते हैं।
यह पथरी का सबसे पहला और मुख्य संकेत है। यह कोई हल्का-फुल्का दर्द नहीं होता जो धीरे-धीरे बढ़े बल्कि यह अचानक शुरू होता है। यह दर्द पेट में बिल्कुल नहीं होता बल्कि पसलियों के ठीक नीचे, पेट के दाहिने तरफ होता है। कभी-कभी यह दर्द पीठ में या दाहिने कंधे की तरफ भी महसूस हो सकता है। जब आपको ये दर्द होगा तो बोलने, बैठने और चलने में काफी दिक्कत होने लगेगी। अगर गॉलब्लैडर में स्टोन है तो ये दर्द कभी भी हो सकता है लेकिन अक्सर भारी या तला-भुना खाना खाने के बाद दर्द होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गॉलब्लैडर उस खाने को पचाने के लिए पित्त रिलीज करने की कोशिश करता है और पथरी रास्ते में रुकावट पैदा करती है।
अगर गॉलब्लैडर में पथरी है तो साथ में गैस, पेट में दर्द, पेट फूलना और भारीपन होना बहुत कॉमन है। ज्यादातर लोग इसे 'नॉर्मल गैस' समझकर एंटासिड ले लेते हैं। लेकिन उससे तुरंत आराम तो मिल जाता है लेकिन कुछ समय बाद फिर से प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन गॉलब्लैडर की पथरी होने पर निम्न लक्षण दिखते हैं:
मेडिकल जगत में इसके लिए 4F Formula काफी फेमस है, जिनसे पता चलता है कि पथरी होने की संभावना किसे ज्यादा है:
सिर्फ लक्षणों के आधार पर इलाज शुरू करना गलत है। अगर आपको ये 2 लक्षण बार-बार महसूस हो रहे हैं, तो आपको जांच करानी चाहिए। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो आपको अल्र्टासाउंड कराने के लिए कहा जा सकता है। साधारण अल्ट्रासाउंड यानि कि USG Whole Abdomen, इससे तुरंत पता चल जाता है कि पथरी है या नहीं, अगर है तो उसका साइज क्या है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
फाइबर पथरी बनने से रोक सकते हैं लेकिन बनी हुई पथरी को खत्म नहीं कर सकते।
नहीं, इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र समाधान है।
पित्त में कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वे धीरे-धीरे सख्त होकर पथरी का रूप ले लेते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information