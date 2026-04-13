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कैसे पता चलेगा पेट में दर्द गॉलब्लैडर की पथरी से हो रहा है? ज्यादातर लोगों को शुरुआत में दिखते हैं ये 2 लक्षण

गॉलब्लैडर की पथरी अक्सर खराब लाइफस्टाइल के कारण होती है, जिसे पूरी तरह दवाओं या खाने से ठीक करना मुश्किल है। बचाव के लिए हेल्दी डाइट जरूरी है, लेकिन अगर पथरी बन चुकी है, तो डॉक्टर अक्सर सर्जरी की ही सलाह देते हैं।

कैसे पता चलेगा पेट में दर्द गॉलब्लैडर की पथरी से हो रहा है? ज्यादातर लोगों को शुरुआत में दिखते हैं ये 2 लक्षण
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Neeraj Goel

Written by Rashmi Upadhyay |Published : April 13, 2026 10:41 AM IST

जब भी पेट में दर्द होता है, तो अक्सर हम उसे गैस या खराब खान-पान का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह पित्त की थैली में पथरी का एक गंभीर संकेत भी हो सकता है। आजकल यह समस्या बहुत आम हो गई है, जिसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसके लक्षण तब तक साफ साफ नहीं दिखते जब तक दर्द असहनीय न हो जाए। डॉ. नीरज गोयल के अनुसार, अगर आपको भारी भोजन के बाद पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अचानक तेज दर्द महसूस होता है या लगातार मतली और भारीपन की शिकायत रहती है, तो इसे सामान्य अपच समझने की गलती न करें, क्योंकि ये वे 2 प्रमुख लक्षण हैं जो पथरी की मौजूदगी का इशारा देते हैं।

पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अचानक और तेज दर्द

यह पथरी का सबसे पहला और मुख्य संकेत है। यह कोई हल्का-फुल्का दर्द नहीं होता जो धीरे-धीरे बढ़े बल्कि यह अचानक शुरू होता है। यह दर्द पेट में बिल्कुल नहीं होता बल्कि पसलियों के ठीक नीचे, पेट के दाहिने तरफ होता है। कभी-कभी यह दर्द पीठ में या दाहिने कंधे की तरफ भी महसूस हो सकता है। जब आपको ये दर्द होगा तो बोलने, बैठने और चलने में काफी दिक्कत होने लगेगी। अगर गॉलब्लैडर में स्टोन है तो ये दर्द कभी भी हो सकता है लेकिन अक्सर भारी या तला-भुना खाना खाने के बाद दर्द होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गॉलब्लैडर उस खाने को पचाने के लिए पित्त रिलीज करने की कोशिश करता है और पथरी रास्ते में रुकावट पैदा करती है।

पेट फूलना और गैस के साथ भारीपन होना

अगर गॉलब्लैडर में पथरी है तो साथ में गैस, पेट में दर्द, पेट फूलना और भारीपन होना बहुत कॉमन है। ज्यादातर लोग इसे 'नॉर्मल गैस' समझकर एंटासिड ले लेते हैं। लेकिन उससे ​तुरंत आराम तो मिल जाता है लेकिन कुछ समय बाद फिर से प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन गॉलब्लैडर की पथरी होने पर निम्न लक्षण दिखते हैं:

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  • खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होना
  • अक्सर मतली या उल्टी जैसा मन होना
  • बार-बार डकारें आना पेट फूलना
  • खाना खाने के बाद तुरंत पेट फूल जाना

गॉलब्लैडर में पथरी का ज्यादा रिस्क किसे, कितना है?

मेडिकल जगत में इसके लिए 4F Formula काफी फेमस है, जिनसे पता चलता है कि पथरी होने की संभावना किसे ज्यादा है:

  1. Female: महिलाओं में हार्मोनल बदलाव की वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं।
  2. Forty: 40 साल या उससे अधिक की उम्र।
  3. Fat: वजन ज्यादा होना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना।
  4. Fertile: जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या गर्भनिरोधक गोलियां ले रही हैं।

इसकी जांच कैसे होती है?

सिर्फ लक्षणों के आधार पर इलाज शुरू करना गलत है। अगर आपको ये 2 लक्षण बार-बार महसूस हो रहे हैं, तो आपको जांच करानी चाहिए। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो आपको अल्र्टासाउंड कराने के लिए कहा जा सकता है। साधारण अल्ट्रासाउंड ​यानि कि USG Whole Abdomen, इससे तुरंत पता चल जाता है कि पथरी है या नहीं, अगर है तो उसका साइज क्या है।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

क्या खाने से गॉलब्लैडर की पथरी सही हो सकती है?

फाइबर पथरी बनने से रोक सकते हैं लेकिन बनी हुई पथरी को खत्म नहीं कर सकते।

गॉलब्लैडर की पथरी को हटाने की कोई दवा है?

नहीं, इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र समाधान है।

गॉलब्लैडर में पथरी क्यों होती है?

पित्त में कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वे धीरे-धीरे सख्त होकर पथरी का रूप ले लेते हैं।

About the Author

रश्मि उपाध्याय

रश्मि उपाध्‍याय साल 2014 से मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हैं और TheHealthSite.Com में बतौर एडिटर काम कर रही हैं। इन्‍हें ... Read More