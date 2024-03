रात को नींद न आने के पीछे हो सकते हैं ये 5 कारण, अच्छी नींद के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स

Reasons Why You Cant Sleep At Night: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रात में नींद न आना एक आना समस्या बन चुकी है. लेकिन अगर लगातार यह स्थिति बन रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आइए, जानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं -

Reasons Why You Cant Sleep At Night: स्वस्थ रहने के लिए रात को अच्छी और गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। इसी महत्व को बताने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व नींद दिवस (World Sleep Day 2024) मनाया जाता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रात को नींद न आना एक आम समस्या बन गई है। कई लोगों को पूरा दिन काम करने के बावजूद रात में ठीक से नींद नहीं आती है। रात को नींद पूरी न होने के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आपको बता दें कि रात में अच्छी और गहरी नींद न लेने के कारण मोटापा, डायबिटीज, मूड स्विंग्स, याददाश्त कमजोर होना, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि रात में नींद न आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आइए, जानते हैं विस्तार से -

तनाव

रात में नींद ना आने के पीछे एक मुख्य कारण तनाव होता है। तनाव होने पर शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। इससे सोने में परेशानी हो सकती है।

देर रात तक टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल

आज के समय में देर रात तक टीवी देखना या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना ज्यादातर लोगों की आदत बन गई है। रिसर्च बताती है कि स्क्रीन से निकलने वाली लाइट रेटिना को प्रभावित करती है, जिससे नींद में बाधा आने लगती है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे आपको सोने में परेशानी होती है।

ज्यादा कैफीन का सेवन

जो लोग ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, उन्हें रात को सोने में परेशानी हो सकती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक, कैफीन के अधिक सेवन से नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए सोने से 6 घंटे पहले तक कैफीन लेने से बचें।

सूरज के संपर्क में न रहना

रात में नींद ना आने का एक कारण पूरे दिन सूरज के संपर्क में ना रहना भी हो सकता है। अगर आप रात में अच्छी और गहरी नींद लेना चाहते हैं तो रोजाना 20 से 30 मिनट धूप में जरूर बिताए।

इनसोम्निया

इनसोम्निया या अनिद्रा एक स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को रात को नींद लेने में परेशानी होती है। इस स्थिति में व्यक्ति दिनभर की थकान के बाद भी रात में सो नहीं पाता है। अगर उचित समय पर इसका इलाज न किया जाए, तो कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

अच्छी और गहरी नींद के लिए अपनाएं ये टिप्स - Tips For Good Sleep At Night In Hindi

रात में अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए बिस्तर पर जाने से 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल या लैपटॉप के सामने न बैठें। रोजाना एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। रात में गहरी नींद सोने के लिए कमरे की लाइट्स बंद कर दें। रात के समय कैफीन युक्त पदार्थ लेने से परहेज करें। एक्सरसाइज, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकलिंग या योग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं।

रात में नींद न आने के पीछे ये 5 मुख्य कारण हो सकते हैं. अगर आप भी रात में नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऊपर बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो करें। लेकिन अगर आपकी स्थिति गंभीर है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।