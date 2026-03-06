Add The Health Site as a
30 की उम्र में ही घुटनों का दर्द? हड्डियों की कमजोरी नहीं है, ये 5 वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Kam Age Mai Knee Pain Ka Reason: क्या आप 30s में चल रहे हैं और अभी से ही घुटनों में दर्द रहने लगा है? आइए डॉक्टर आशीष चौधरी से जानते हैं उनकी इस विषय पर क्या राय है।

30 की उम्र में ही घुटनों का दर्द? हड्डियों की कमजोरी नहीं है, ये 5 वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Written by Dr Aashish Chaudhry |Updated : March 6, 2026 11:48 AM IST

Kam Age Mai Ghutne Dard Kyu Karte Hain: अक्सर लोग यह मानते हैं कि घुटनों का दर्द केवल बढ़ती उम्र में होता है। लेकिन आजकल 25 से 35 वर्ष की उम्र के युवा भी घुटनों के दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में हड्डियां कमजोर नहीं होतीं, फिर भी दर्द बना रहता है। इसकी वजह आधुनिक जीवनशैली, गलत आदतें और कुछ अनदेखे कारण हो सकते हैं।

घुटनों का जोड़ हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जोड़ों में से एक है। अगर इनकी सही देखभाल न की जाए तो कम उम्र में भी दर्द, सूजन और चलने-फिरने में परेशानी शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं 30 की उम्र में घुटनों के दर्द के पीछे छिपी 5 बड़ी वजहें।

लंबे समय तक बैठकर काम करना

आज के समय में अधिकतर लोग ऑफिस में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं। लगातार बैठे रहने से घुटनों के आसपास की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। जब मांसपेशियां मजबूत नहीं होतीं तो घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है और दर्द की समस्या शुरू हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से जोड़ों में जकड़न भी आ सकती है। इसलिए हर 40–50 मिनट में थोड़ी देर चलना या हल्का स्ट्रेच करना जरूरी है।

गलत तरीके से एक्सरसाइज करना

फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ जिम जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन कई लोग बिना सही ट्रेनिंग या तकनीक के भारी वर्कआउट शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से स्क्वाट्स, लंजेस या रनिंग करने से घुटनों के लिगामेंट और कार्टिलेज पर दबाव पड़ सकता है। कई बार लोग दर्द को नजरअंदाज करते हुए लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे चोट और बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी नई एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सही तकनीक सीखना जरूरी है।

बढ़ता वजन

कम उम्र में घुटनों के दर्द का एक बड़ा कारणबढ़ता हुआ वजन भी है। शरीर का अतिरिक्त वजन सीधे घुटनों पर दबाव डालता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति का वजन 5 किलो बढ़ता है तो चलते समय घुटनों पर लगभग 15–20 किलो तक अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। लंबे समय तक यह दबाव बना रहने से घुटनों में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है।

विटामिन और पोषण की कमी

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग संतुलित आहार नहीं ले पाते। शरीर में विटामिन D, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होने पर हड्डियों और जोड़ों की मजबूती प्रभावित हो सकती है। विटामिन D की कमी खासतौर पर घुटनों और जोड़ों के दर्द से जुड़ी होती है। धूप में कम समय बिताना और जंक फूड का अधिक सेवन भी इस समस्याको बढ़ा सकता है।

पुरानी चोट या लिगामेंट की समस्या?

कई बार बचपन या युवावस्था में खेलते समय लगी चोट का असर बाद में दिखाई देता है। लिगामेंट में हल्की चोट या कार्टिलेज का घिसाव धीरे-धीरे दर्द का कारण बन सकता है। शुरुआत में यह दर्द हल्का होता है, लेकिन समय के साथ बढ़ सकता है। अगर घुटनों में बार-बार सूजन, क्लिकिंग की आवाज या सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय दर्द महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर घुटनों का दर्द लगातार बना रहता है, सूजन हो रही है या चलने-फिरने में दिक्कत होने लगी है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। समय पर जांच कराने से समस्या की सही वजह पता चल सकती है और इलाज आसान हो जाता है।

घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

  1. घुटनों के दर्द से बचने के लिए कुछ आसान आदतें अपनाई जा सकती हैं- 
  2. रोजाना हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें
  3. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें
  4. संतुलित आहार लें और पर्याप्त प्रोटीन व कैल्शियम शामिल करें
  5. शरीर का वजन नियंत्रित रखें
  6. धूप में कुछ समय जरूर बिताएं

अंत में, यह समझना जरूरी है कि घुटनों का दर्द सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं होता। अगर कम उम्र में ही दर्द शुरू हो जाए तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय उसकी वजह को समझना और समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। सही जीवन शैली और नियमित देखभाल से घुटनों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।

